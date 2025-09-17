Европейските борси затвориха разнопосочно в очакване на решението на Фед

Европейските пазари отбелязаха смесени резултати в сряда, докато инвеститорите очакваха най-новото решение на Федералния резерв на САЩ по отношение на паричната политика, което вероятно ще доведе до понижение на лихвените проценти, предаде CNBC.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 спадна с 0,05% до 550,53 пункта, а британският индекс FTSE 100 се повиши с 0,14% до ниво от 9208,37 пункта.

Германският показател DAX нарасна с 0,08% до 23 346,95 пункта, а френският измерител САС 40 отстъпи с 0,4% до ниво от 7786,98 пункта.

Акциите на производителя на вятърна енергия Orsted поскъпнаха с 2,6% след четиридневна серия от спадове. Книжата на компанията се разпродават на фона на плановете ѝ да емитира акции с голяма отстъпка. Това се случва в момент, в който администрацията на американския президент Доналд Тръмп се противопоставя на развитието на вятърната енергия в САЩ.

Британският гигант в търговията с хранителни стоки Marks & Spencer се изкачи към върха на Stoxx 600, като книжата му добавиха 4,8%. Последните данни за инфлацията в Обединеното кралство, публикувани в сряда, показаха, че годишният ръст на цените се е задържал на 3,8% през август. Данните разкриха също, че цените на хранителните продукти са се повишили до 5,1% на годишна база през август, докато алкохолът и тютюневите изделия са поскъпнали с 5,9%.

Акциите на Sainsbury's също продължиха ръста си, започнал в понеделник, след като компанията прекрати преговорите за продажбата на марката Argos на китайската JD.com. В резултат книжата ѝ поскъпнаха с 1,2%.

Междувременно акциите в сектора на отбраната също отбелязаха позитивна сесия, като индексът Stoxx Aerospace and Defense се повиши с 0,3%.

Във вторник бе съобщено, че индийски войски са се присъединили към военни учения с руски и беларуски сили близо до Минск, дни след като руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния.

Акциите на германските компании Rheinmetall и Hensoldt повишиха цената си със съответно 1,2% и 2,5%, докато книжата на шведската Saab добавиха 2,2%.

Днес инвеститорите по света са фокусирани върху Федералния резерв, като според инструмента FedWatch на CME се очаква централната банка да понижи лихвените проценти с 25 базисни пункта. Това ще бъде първото облекчение на паричната политика в САЩ през тази година.