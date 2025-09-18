Анализатор: Очаква се поевтиняване на долара и нов ръст в цената на златото

Намалението на лихвите от Федералния резерв беше очаквано от пазарните участници. Очаква се поевтиняване на долара и нов ръст в цената на златото. Това каза Даниел Дончев, изпълнителен директор на "Експат Асет Мениджмънт", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Фед даде индикации, че са възможни допълнителни намаления до края на годината, но те ще зависят от това как се развива икономическата ситуация, посочи анализаторът.

Как решението на Фед се отрази на пазарите

„Сесията след решението на Фед беше много волатилна и индексите затвориха на нивата, на които отвориха“, коментира гостът. Книжата на технологичните компании отбелязаха спад, въпреки че обикновено печелят от намаленията на лихвите. От друга страна, доходностите по облигациите се повишиха. Най-сериозни движения имаше при долара.

Според събеседника по-високата цена на американските ДЦК е добра новина. "Не бива да забравяме, че краткосрочните облигации се влияят много повече от нивата на лихвите. При по-дългосрочните облигации позитивният ефект би бил по-малък. Можем да очакваме поевтиняване на долара, тъй като лихвеният диференциал между САЩ и останалите региони ще намалее", каза събеседникът.

Тенденцията при златото

Намаленията на лихвите традиционно са добра новина за златото. Поскъпването на суровината през последните седмици и месеци вероятно се дължаха на това, че Фед даде заявка да намали лихвите. „Отслабването на долара е друга причина за ръста на цената на златото. С голяма степен на увереност можем да кажем, че възходящият тренд ще продължи“, обясни Дончев.

Независимостта на Фед

Всяка намеса в политиката на централната банка се отчита негативно от пазарите. Колкото по-независима е една централна банка, толкова по-ниска е инфлацията в конкретната държава. Опитите на президента Тръмп да влияе на Фед са неприятна тенденция, коментира Дончев. „Това рискува да наруши доверието в американския долар и активи, което може да доведе до отлив на чуждестранни инвестиции и недоверие към американските ДЦК“, отбеляза той.

Въпреки спада на щатския долар валутата продължава да бъде надценена. „Тръмп със сигурност не иска да се стигне до по-висока инфлация и срив на долара, но е склонен да обвини Фед при влошаване на икономическата обстановка“, прогнозира анализаторът.

