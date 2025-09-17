Фед оправда очакванията и намали лихвите за първи път тази година

Федералният резерв на САЩ оправда очакванията на икономистите и инвеститорите, престрашавайки се да намали лихвените проценти за първи път тази година.

В сряда Комисията по операциите на открития пазар (FOMC) на централната банка намали ставките с 25 базисни пункта до целеви диапазон от 4% до 4,25%. Представителите ѝ се позоваха на последните икономически данни, които показаха, че наемането на работна ръка в страната се е забавило рязко, а инфлацията остава упорито ускорена.

Централните банкери са обезпокоени и от широкообхватните мита на президента Доналд Тръмп върху вноса от водещи търговски партньори, като очакват налозите да имат сериозен инфлационен ефект.

От декември насам паричният орган поддържаше разходите по заемите на ниво 4,25%-4,50%.

В подкрепа на днешното решение са гласували 11 от 12-те членове на комисията. Против е бил единствено Стивън Миран, който е настоявал разходите по заемите да бъдат намалени с половин процентен пункт. Членовете на Управителния съвет Мишел Боуман и Кристофър Уолър, от които се очакваше възможно противопоставяне, също са подкрепили намалението с 25 базисни пункта. И тримата са назначени от Тръмп, който през цялото лято настояваше Фед да намалява лихвите не с традиционни малки стъпки, а по-бързо и агресивно.

„Несигурността около икономическите перспективи остава висока“, се посочва в изявление на Фед след заседанието. Все пак новите икономически прогнози на паричния орган предвиждат малко по-бърз растеж спрямо очакванията през юни.

Представителите на централната банка предвиждат две понижения на лихвените проценти до края на годината.

Бъдещото движение на лихвените проценти

Икономисти, анкетирани от Bloomberg News, в голяма степен очакват само още едно намаление след тази седмица – или през октомври, или през декември.

Един от ключовите въпроси за представителите на Федералния резерв е: трябва ли да се притесняват повече за хората, които са без работа и се опитват да намерят такава, или трябва да се фокусират повече върху трудностите, с които се сблъскват много американци, за да се справят с нарастващите разходи за хранителни стоки и други артикули? Ангажиментът на паричния орган, възложен му от Конгреса на САЩ, изисква от него да се стреми както към стабилни цени, така и към пълна заетост.

Засега председателят на Фед Джером Пауъл и колегите му дават сигнал, че са по-загрижени за по-слабото наемане на работна ръка, отбелязва Euronews.

Елън Мийд, професор по икономика в университета „Дюк“ и бивш старши икономист във Федералния резерв, казва, че това е в ярък контраст с началото на пандемията от Covid-19, когато беше ясно, че паричният орган трябва да намали бързо лихвите, за да стимулира икономиката. А когато инфлацията скочи през 2021 и 2022 г., тогава също беше налице лесно решение за Фед, който реагира бързо, като повиши разходите по заемите, за да се бори с по-високите цени.

„Но сега е труден момент“, посочва Мийд.

Как може да повлияе политическият натиск

На фона на цялата икономическа несигурност, американският президент Доналд Тръмп оказва безпрецедентен политически натиск върху Федералния резерв, като изисква рязко понижение на лихвите и дори си позволява да обижда Пауъл.

Лорета Местър, бивш председател на Фед в Кливланд и преподавател по финанси, заявява, че членовете на Фед няма да позволят критиките да повлияят на решенията им относно паричната политика. Все пак е жалко, че има такива атаки, защото те заплашват да подкопаят доверието на Фед сред обществеността, казва тя.

„В допълнение към трудностите при вземането на решения поради състоянието на икономиката, те трябва да се справят и с факта, че част от обществеността може да е скептична по отношение на начина, по който вземат решения“, добавя Местър.

Според Дейвид Андолфато, преподавател по икономика и бивш главен икономист на Фед в Сейнт Луис, американски президенти са оказвали натиск върху председатели на Фед и преди, но никога толкова лично или толкова публично.

„Необичайното в случая е нивото на открито неуважение и просто детинско поведение“, казва Андолфато. „Това е просто недопустимо.“

Наемането на служители се забави през последните месеци, като работодателите са съкратили 13 хил. работни места през юни и са добавили само 22 хил. през август, съобщи правителството по-рано този месец. А миналата седмица предварителен доклад на Министерството на труда на САЩ показа, че през годината, приключила през март, компаниите са създали много по-малко работни места, отколкото се очакваше.

В същото време инфлацията се ускори леко миналия месец и остава над целта на Фед от 2%. Според индекса на потребителските цени основните цени – без хранителните продукти и енергоносителите – са се повишили с 3,1% на годишна база през август. При все още ускорена инфлация може да се наложи Федералният резерв да продължи бавно с по-нататъшни намаления на лихвите, което вероятно ще разочарова още повече администрацията на Тръмп.

„Всяко следващо намаление е по-трудно от предишното, освен ако пазарът на труда не покаже признаци на продължаващо влошаване,“ казва пред Bloomberg Адитя Бхаве, старши икономист за САЩ в Bank of America.

Инвеститорите ще очакват да получат повече яснота от Пауъл за вижданията на Федералния резерв за инфлацията и лихвените проценти в бъдеще по време на пресконференцията след днешното заседание.