S&P 500 отново затвори на рекордно ниво, този път с подкрепата на Nvidia

Американските индекси завършиха търговията в понеделник с повишения. Широкият индекс S&P 500 достигна нови висини, воден от Nvidia, след като компанията обяви партньорството си с OpenAI, което подхрани оптимизма на инвеститорите за бъдещето на изкуствения интелект (AI), пише CNBC.

S&P 500 приключи деня с 0,4% ръст до 6693,75 пункта, докато технологичният Nasdaq Composite скочи с 0,7 на сто до 22 788,98 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се изкачи с 66 пункта, или 0,14%, до 46 381,54 пункта. Заедно със S&P 500, Nasdaq и Dow достигнаха нови исторически дневни върхове през сесията и завършиха на рекордни нива.

Въпреки че акциите започнаха деня с понижения, в крайна сметка те завършиха сесията успешно, подкрепени от Nvidia и други.

Стойността на книжата на Nvidia се покачи с 3,9%, след като компанията заяви, че ще инвестира 100 млрд. долара в OpenAI за изграждането на центрове за данни. Новата сделка може да означава, че търговията с акции на компании, свързани с изкуствения интелект, ще продължи „да стимулира печалбата на акция и растежа на цените на книжата през 2026 г. и след това“, твърди Сам Стовъл, главен инвестиционен стратег в CFRA Research.

Oracle също се оказа сред печелившите в понеделник, след като софтуерният гигант обяви, че е повиши Клей Магуорк и Майк Сисилия до съизпълнителни директори, а Сафра Кац се оттегля, за да заеме поста изпълнителен заместник-председател на борда. 6-процентният борсов ръст на Oracle днес допълва значителното повишение на стойността на книжата на компанията от 45% този месец.

По подобен начин акциите на Apple бяха подкрепени с 4%, благодарение на ентусиазма за продажбите на новите модели iPhone.

Въпреки това, нарастващият риск от спиране на работата на правителството ограничава ръстовете на пазара. Миналата седмица Сенатът отхвърли предложенията на републиканците и демократите поне временно да финансира федералното правителство. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер оттогава призова президента Доналд Тръмп да се срещне с демократите, за да сключат сделка. Крайният срок за законодателите да финансират правителството е 30 септември.