IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

S&P 500 отново затвори на рекордно ниво, този път с подкрепата на Nvidia

Технологичните акции дадоха тласък на индексите

23:39 | 22.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Американските индекси завършиха търговията в понеделник с повишения. Широкият индекс S&P 500 достигна нови висини, воден от Nvidia, след като компанията обяви партньорството си с OpenAI, което подхрани оптимизма на инвеститорите за бъдещето на изкуствения интелект (AI), пише CNBC.

S&P 500 приключи деня с 0,4% ръст до 6693,75 пункта, докато технологичният Nasdaq Composite скочи с 0,7 на сто до 22 788,98 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се изкачи с 66 пункта, или 0,14%, до 46 381,54 пункта. Заедно със S&P 500, Nasdaq и Dow достигнаха нови исторически дневни върхове през сесията и завършиха на рекордни нива.

Въпреки че акциите започнаха деня с понижения, в крайна сметка те завършиха сесията успешно, подкрепени от Nvidia и други.

Стойността на книжата на Nvidia се покачи с 3,9%, след като компанията заяви, че ще инвестира 100 млрд. долара в OpenAI за изграждането на центрове за данни. Новата сделка може да означава, че търговията с акции на компании, свързани с изкуствения интелект, ще продължи „да стимулира печалбата на акция и растежа на цените на книжата през 2026 г. и след това“, твърди Сам Стовъл, главен инвестиционен стратег в CFRA Research.

Oracle също се оказа сред печелившите в понеделник, след като софтуерният гигант обяви, че е повиши Клей Магуорк и Майк Сисилия до съизпълнителни директори, а Сафра Кац се оттегля, за да заеме поста изпълнителен заместник-председател на борда. 6-процентният борсов ръст на Oracle днес допълва значителното повишение на стойността на книжата на компанията от 45% този месец.

По подобен начин акциите на Apple бяха подкрепени с 4%, благодарение на ентусиазма за продажбите на новите модели iPhone.

Свързани статии

Въпреки това, нарастващият риск от спиране на работата на правителството ограничава ръстовете на пазара. Миналата седмица Сенатът отхвърли предложенията на републиканците и демократите поне временно да финансира федералното правителство. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер оттогава призова президента Доналд Тръмп да се срещне с демократите, за да сключат сделка. Крайният срок за законодателите да финансират правителството е 30 септември.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 23:39 | 22.09.25 г.
фондови борси борси в САЩ американски борси
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още