Акциите на Apple най-сетне изплуваха на зелено за годината след пускането на iPhone 17

Акциите на Apple поскъпнаха в двата дни, след като компанията пусна новите си модели iPhone на пазара, а сега стойността на книжата изтри спада си за 2025 г., пише CNBC.

С 4-процентния ръст на цената на акциите в понеделник, стойността се повишава с малко над 2% за годината.

В петък Apple пусна в продажба новите си модели iPhone, Apple Watch и AirPods. Новите ѝ смартфони, особено струващият 899 долара iPhone Air, бележат първия значителен редизайн от години, а анализатори твърдят, че засега има силно търсене.

„Нашето проследяване на датите за доставка на iPhone на собствения уебсайт на Apple и уебсайтовете на различни оператори показва, че към 22 септември времето за доставка (в дни) за iPhone 17 (18 дни) е по-удължено в сравнение с миналогодишния iPhone 16 (10 дни)“, написаха анализатори на Bank of America Securities в бележка в понеделник.

Компанията също така наблюдава силно търсене в Китай - ключов пазар за Apple, посочват анализатори, стъпвайки на данни за времето за предварителни поръчки.

От началото на 2025 г. Apple изостава спрямо най-големите технологични компании, отчасти защото харчи много по-малко за чипове за изкуствен интелект и центрове за данни в сравнение с конкурентите си. Освен това компанията отложи ключовото подобрение на своя гласов асистент Siri за 2026 г., което поражда опасения, че изостава от компании като Google и Microsoft в интегрирането на технологията в своите продукти.

Но новите продукти на Apple включват някои функции с изкуствен интелект. Новите слушалки AirPods Pro 3 например автоматично могат да превеждат говор, а новите модели Apple Watch използват машинно самообучение, за да предупреждават потребителите за риск от високо кръвно налягане.