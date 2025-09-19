По-високите цени на Apple дават основание за оптимизъм на скептиците за iPhone

Най-новите модели iPhone на Apple не впечатлиха с нови функции, но инвеститорите започват да гледат отвъд това, разглеждайки по-високите цени на устройствата като причина да купуват акциите на компанията, пише Bloomberg.

Акциите са в петдневна печеливша серия, след като стойността им се срина след представянето на новите продукти миналата седмица. Към портфолиото беше добавен по-тънък iPhone, който не успя да предизвика особено вълнение. Зад възстановяването стои оптимизмът, че по-скъпите телефони – като водещия Pro модел, който се продава на дребно за 1999 долара, биха могли да подкрепят растежа на приходите на Apple, дори и клиентите да не бързат да актуализират моделите си.

Очаква се средните търговски цени на iPhone – устройство, което носи повече от половината от приходите на Apple, да се повишат с около 4% през фискалната 2026 г. спрямо ръст от 1,5% през 2025 г., сочи прогноза на Bloomberg Intelligence. Това се случва след близо десетилетие, в което цените на цялата серия iPhone бяха до голяма степен без промяна.

„Цените наистина се увеличават за първи път от няколко години, така че, ако видим типичен цикъл на замяна с по-високи цени, плюс известен напредък в областта на изкуствения интелект, това може да не се окаже вълнуваща ситуация за акциите, но е прилична“, коментира Джон Белтън, портфолио мениджър в Gabelli Funds, която управлява активи на стойност 33 млрд. долара.

Цената на акциите на Apple е в подем през последните два месеца на фона на облекчаването на рисковете около митата, но книжата все още изостават от конкурентните технологични гиганти, докато компанията среща трудности във внедряването на функции с изкуствен интелект. От началото на годината стойността на книжата на Apple се понижи с почти 5%, докато технологичният индекс Nasdaq 100 се радва на 15% ръст.

Бавният растеж на приходите от продажби отдавна е пречка за Apple. Въпреки че последните ѝ резултати показват най-бързия растеж на тримесечните приходи от повече от три години, все още се очаква те да се повишат само с 6% през текущата и следващата фискална година. Това е по-малко от половината на очаквания ръст на приходите за технологичния сектор в широкия борсов измерител S&P 500 през 2025 и 2026 г., сочат данни, събрани от Bloomberg Intelligence.

В същото време акциите на Apple се търгуват на цена от 30 пъти очакваната печалба, което е с близо 50% над 10-годишната средна стойност. Коефициентът е в съответствие с този на Nvidia и по-висок от този на Alphabet, Amazon.com и Meta Platforms, като всички те бележат по-бърз ръст на приходите.

Комбинацията от висока оценка, бавен растеж и липса на иновации тласна настроенията на анализаторите към акциите до петгодишно дъно, като рейтингите за покупка едва надхвърлят рейтингите за задържане и продажба.

Анализаторът на D.A. Davidson Гил Лурия понижи рейтинга на акциите миналата седмица, заявявайки, че „не е вдъхновен“ от новите продукти.

„Въпреки че първоначално бяхме развълнувани от перспективите за ролята на Apple в екосистемата на изкуствения интелект и потенциалния цикъл на голямо подобрение, ни стана ясно, че нито едно от тези неща вероятно няма да се осъществи в близко бъдеще“, написа Лурия на 11 септември.

Въпреки че Apple има огромна база от потребители на iPhone, пред нея стои предизвикателството, че хората задържат по-дълго своите устройства. Wall Street отдавна чака нови функции – различни от постепенните подобрения в камерата, паметта или живота на батерията, което да накара потребителите масово да купуват по-скъпи модели.

През 2024 г. инвеститорите заложиха сериозно, че изкуственият интелект ще бъде такава задължителна функция, но предложенията на Apple бяха слаби и също така бяха забавени във времето. След като беше във фокуса на продуктовите демонстрации миналата година, изкуственият интелект беше оставен настрана при последните софтуерни редизайни, представени през юни, което доведе до разочарование.

По-амбициозни промени, като сгъваем iPhone, се очакват през следващата година. Някои представители на Wall Street обаче виждат възможност продажбите на iPhone 17 да надминат очакванията. Ранното търсене е по-силно, отколкото това на миналогодишните модели, сочи проучване на анализатора на Morgan Stanley Ерик Уудринг. Това е ранен индикатор, че темповете на замяна на старите с нови модели iPhone може да се подобрят, написа Уудринг в изследователска бележка във вторник.

И все пак ключът към значителния ръст на приходите на Apple остава иновацията, смята Андрю Чой, портфолио мениджър в Parnassus Investments.

„Ако Apple предложи нещо страхотно, сигурен съм, че резултатите ще изглеждат страхотно, но това би изисквало някакво приложение или функция с изкуствен интелект, която се нуждае от актуализация на хардуера“, посочва той. „Трудно е да се каже, че повече от същото е вълнуващо. А хората, които обновяват телефона си само защото е стар, няма да доведат до съществена промяна в растежа.“