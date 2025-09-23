Съмненията около AI еуфорията попариха успешната серия на S&P 500

S&P 500 направи пауза от скорошните си ръстове, тъй като съмненията относно устойчивостта на бичия тренд на изкуствения интелект (AI) притесниха инвеститорите, пише CNBC.

Широкият индекс приключи сесията във вторник с 0,6% понижение до 6656,92 пункта, след като достигна нов исторически дневен ръст по-рано през сесията и записа рекордно затваряне в понеделник.

Технологичният Nasdaq Composite пък отстъпи с близо 1% до 22 573,47 пункта, като спадовете поведоха компании в областта на изкуствения интелект като Nvidia, Oracle и Amazon.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average завърши с 0,2% надолу до 46 292,78 пункта.

Цената на акциите на Nvidia се понижи с 2,8% през деня, след като производителят на чипове вчера обяви инвестиция от 100 млрд. долара в OpenAI, която насърчи целия пазар и подкрепи стойността на книжата. Някои инвеститори обаче преосмислиха сделката между клиент и доставчик заради приликата ѝ със събития, наблюдавани по време на дотком балона. Инвеститорите също така повдигнаха въпроси дали има достатъчно енергия, която да даде тласък на плановете за растеж на двете прочути AI компании.

Oracle, чиито книжа повишиха стойността си с повече от 50% за три месеца заради оптимистичната ѝ прогноза за AI продажбите, днес отстъпи с 4,4% на борсата.

„Въпреки че първоначалната реакция към инвестицията на Nvidia в OpenAI беше положителна, инвеститорите бързо осъзнаха, че Nvidia може да е единствената възможност на OpenAI да получи необходимия капитал в момента - инвеститор от последна инстанция“, коментира Гил Лурия, ръководител на технологичните изследвания в D.A. Davidson.

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл засили опасенията относно оценките на компаниите, отбелязвайки, че „акциите са сравнително високо оценени“. Пауъл също така сигнализира, че пътят за намаляване на лихвите не е ясен и че това е „предизвикателна ситуация“.

Въпреки това по-широкият пазар сведе загубите до минимум. Russell 2000 – индексът на компаниите с малка капитализация, успя да достигне исторически връх по време на сесията и остана на зелено, благодарение на ентусиазма относно намаляването на лихвите от Фед миналата седмица.

Инвеститорите очакват в петък да бъдат публикувани ключови данни за инфлацията в САЩ.

Междувременно днес следиха нарастващата вероятност от спиране на работата на американското правителство, което се задава на 30 септември, след като миналата седмица Сенатът отхвърли предложенията на републиканците и демократите за поне временно финансиране. Днес Тръмп отмени планирана за тази седмица среща с водещи демократи в Конгреса, заявявайки, че никоя среща „не би могла да бъде продуктивна“.