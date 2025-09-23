IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Джером Пауъл: Акциите изглеждат доста високо оценени

Председателят на Фед не даде индикации дали предстоят още понижения на лихвите

21:04 | 23.09.25 г.
Снимка: Bloomberg
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл отбеляза, че цените на активите - категория, която обикновено включва акции и други рискови инструменти, са на повишени нива, пише CNBC.

По време на реч в Провидънс, Роуд Айлънд, лидерът на централната банка беше попитан колко голям акцент поставят той и колегите му върху пазарните цени и дали имат по-висока толерантност към по-високи стойности.

„Разглеждаме общите финансови условия и се питаме дали нашите политики им влияят по начин, който се опитваме да постигнем“, коментира Пауъл. „Но сте прави, по много показатели например, акциите са сравнително високо оценени.“

В навечерието на заседането за паричната политика миналата седмица, книжата и други активи значително повишиха стойността, докато нарастваше убеждението, че Федералният комитет по отворения пазар ще намали референтния си лихвен процент. Акциите продължиха да поскъпват, изпращайки на поредица от рекордно високи нива основните индекси, откакто в сряда беше взето решението за свиване на лихвите с четвърт процентен пункт.

Въпреки че Пауъл отбеляза високите стойности на акциите, той каза, че това „не е време на повишени рискове за финансова стабилност“.

Пауъл коментира, че перспективите за пазара на труда и инфлацията са изложени на рискове, като отново акцентира на мнението си, че централните банкери вероятно имат трудна задача занапред, докато обмислят по-нататъшни намаления на лихвените проценти.

„Краткосрочните рискове за инфлацията сочат нагоре, а рисковете за заетостта са надолу - предизвикателна ситуация“, допълни Пауъл. „Двустранните рискове означават, че няма безрисков път.“

Пауъл все пак не даде никакви сигнали дали може да подкрепи намаляване на лихвите на следващото заседание на Федералния резерв през октомври.

Последна актуализация: 21:04 | 23.09.25 г.
Джером Пауъл лихвени проценти политика на централните банки Федерален резерв
