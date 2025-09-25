Индексите на Wall Street се понижават, повлечени от Oracle и Nvidia*

Водещите индекси на Wall Street започват сесията с понижения, повлечени от поевтиняването на акциите на технологичните гиганти Oracle и Nvidia, както и от скока в лихвените проценти, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 спада с 0,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite губи 0,9%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,3%.

Акциите на Oracle и Nvidia отстъпиха още в предварителната търговия, като поевтиняват съответно с близо 4% и 1%, докато сред инвеститорите продължават да витаят въпроси относно състоянието на търговията с акции на компании, свързани с областта на изкуствения интелект (AI). Пазарните движения изглежда отразяват опасенията за рекордно високите оценки и потенциално рисковитe взаимоотношения в сектора след някои скорошни сделки.

Публикувани по-рано данни показаха, че първоначалните молби за обезщетения при безработица в САЩ са спаднали до най-ниското си ниво от средата на юли, което показва, че компаниите в страната продължават да се въздържат от съкращения на служители.

Новите заявления са намалели с 14 хил. до 218 хил. през седмицата, приключила на 20 септември, според данни на Министерството на труда, публикувани в четвъртък. Това е много под средната прогноза в проучването на Bloomberg сред икономисти, които очакваха 233 хил. заявления.

Отделен доклад сочи, че американската икономика е отбелязала най-бързия си растеж за последните две години през второто тримесечие, след като правителството актуализира в посока нагоре предишната си прогноза за потребителските разходи.

Брутният вътрешен продукт (БВП), коригиран спрямо инфлацията, който измерва стойността на произведените в САЩ стоки и услуги, е нараснал с годишен темп от 3,8%, сочи доклад на Бюрото за икономически анализи (BEA), публикуван в четвъртък. Този резултат е над първоначално отчетените 3,3% след свиването през първото тримесечие.

Междувременно трейдърите очакват и данните за инфлацията в САЩ в петък.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,183%, а тази по 30-годишните - до 4,763%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,39 до 98,25 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,69% до 68,83 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,78% до 64,48 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,19 на сто и се търгува на цена от 3775,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.