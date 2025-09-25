Икономиката на САЩ бележи най-бързия си растеж от почти две години

Американската икономика е отбелязала най-бързия си растеж за последните две години през второто тримесечие, след като правителството актуализира в посока нагоре предишната си прогноза за потребителските разходи, предаде Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП), коригиран с инфлацията, който измерва стойността на произведените в САЩ стоки и услуги, е нараснал с годишен темп от 3,8%, сочи доклад на Бюрото за икономически анализи (BEA), публикуван в четвъртък. Този резултат е над първоначално отчетените 3,3% след свиването през първото тримесечие.

Реалният БВП на САЩ все още нараства със средногодишен темп от 2,4% от 2019 до 2024 г., сочат още данните.

Отделен доклад от днес показа, че през август поръчките за бизнес оборудване са се увеличили със солиден темп, докато дефицитът в търговията със стоки се е понижил повече от прогнозираното.