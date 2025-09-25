Продажбите на облигации в Европа достигат нов рекорд през септември

Емитирането на европейски облигации отчита нов рекорд през септември, тъй като кредитополучателите – от суверенни институции до корпорации, се възползват максимално от по-благоприятните условия.

Продажбите на обикновен дълг в евро, британски лири и долари достигат 208,9 млрд. евро този месец, съобщава Bloomberg. Това надминава предишния рекорд от 200,78 млрд. евро, поставен през 2021 г., според данни, събрани от информационната агенция.

Тъй като има още три работни дни до края на месеца, сумата ще се увеличи още.

Емитирането на облигации в Европа е в упадък през цялата година заради натрупаните бюджетни дефицити.

Само този месец обаче са сключени сделки от Италия, Португалия и Великобритания и от корпорации като Renault SA, Medtronic Inc и Ineos Finance Plc. Продажбата на дългови книжа от последната по-рано тази седмица се осъществи и след понижаване на кредитния рейтинг.

Емитентите се възползват от положителния фон, за да продават дълг. Глобалните акции наскоро достигнаха рекордни върхове, а средните разходи по заеми в евро са доста под средните за годината, показват данните на индекса на Bloomberg. Показателите за кредитния риск на фирмите до голяма степен са ограничени тази година и са близо до средните за 2025 г., показват данните на индекса Markit iTraxx.

Разходите по заемите в Европа намаляват. Графика: Bloomberg

„Повече корпорации сега излизат на пазара, тъй като доверието е силно, а лихвените проценти са ограничени и емитентите заключват финансиране на конкурентни нива“, коментира Джонатан Оуен, портфолио мениджър в TwentyFour Asset Management.

„Силните потоци от фондове стимулират техническите показатели, поддържат спредовете тесни и подкрепят търсенето, тъй като инвеститорите остават привлечени от общата доходност в инвестиционния клас, въпреки че спредовете са исторически ниски“, казва Оуен.

Поръчките в аукционите са средно 4,66 пъти по-високи от предлагания дълг на пазара този месец – едно от най-високите месечни съотношения на оферта към покритие за всички времена, показват данни, събрани и анализирани от Bloomberg.

Оптимистичното настроение е също толкова очевидно и на американския пазар на корпоративни облигации с висок рейтинг, където в сряда инвеститорите са направили поръчки за 88 млрд. долара за книжа на Oracle Corp на стойност 18 млрд. долара. Продажбите на корпоративен дълг достигат рекордните 195 млрд. долара в САЩ този месец.