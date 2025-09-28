Акция на седмицата: „Телематик Интерактив България“ АД

„Телематик Интерактив България“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акционерите на компанията одобриха тази седмица на извънредно общо събрание изплащането на междинен дивидент в размер на 0,28 лева бруто на акция, или общо около 3,6 млн. лева.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 7 октомври. Изплащането на дивидента ще започне от 20 октомври, чрез инвестиционните посредници и „Първа инвестиционна банка“ АД.

Това е третият дивидент през календарната 2025 г., който компанията разпределя. През април и в края на юни дружеството разпредели по 0,35 лева на акция бруто.

Тази седмица акцията излезе от основния индекс SOFIX, в който беше включена през пролетта, тъй като беше изместена от „Елана Агрокредит“ АД при есенното ребалансиране.

Акцията все още е част от индекса на 40-те най-ликвидни ценни книги BGBX40.

За седмицата акцията губи малко под процент. В последната година обаче книжата поскъпват с над 33%, а пазарната капитализация на дружеството възлиза на над 290,3 млн. лева, според данните на Българската фондова борса (БФБ).