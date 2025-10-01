Raiffeisen пак не е успяла да продаде дял от бизнеса си в Русия

От Raiffeisen Bank International (RBI) са се провалили в поредния опит да продадат дял в руския си бизнес, съобщава Ройтерс, като се позовава на двама отделни източници, пожелали анонимност.

Банката на Raiffeisen в Русия е най-големият кредитор в страната, който не е обект на санкции. Заради наказателните мерки на Запада местните ѝ конкуренти са изолирани от световната финансова система и това превръща финансовата институция в решаващ фактор за търговските плащания с Русия, включително износа на газ за Европа.

Руски представители се противопоставят на продажбата, отчасти защото се опасяват, че ако местен купувач придобие банката, това ще ѝ навлече санкции, според един от източниците на информационната агенция.

Raiffeisen се опитва да намери местен купувач на руското си подразделение, защото се надява, че Москва ще премахне блокадата върху репатрирането на милиарди печалби от бизнеса.

Банката е под натиск и от Европейския съюз (ЕС) и САЩ да ограничи дейността си в Русия заради войната на Кремъл в Украйна.

Говорител на банката посочва, че банката намалява бизнеса си в Русия и че продажба на бизнеса ѝ там изисква одобрение от властите, без да коментира последните дискусии.

„RBI преговаря за продажбата на руското си дъщерно дружество“, казва говорителят, като добавя, че банката не може да даде времева рамка, „тъй като са необходими множество регулаторни одобрения, включително одобрения от руските власти“.

Главният изпълнителен директор Йохан Щробл е правил няколко опита да продаде дял в руския бизнес. Той е посещавал и Русия с тази цел.

Руската централна банка е посочила, че няма да коментира никакви разговори с конкретни банки. От Ройтерс не са успели да установят с кои потенциални купувачи са разговаряли представителите на RBI.

Междувременно напрежението между Запада и Русия се покачва. Европейските лидери се подготвят да използват десетки милиарди евро на руската централна банка, които стоят блокирани в Белгия, в подкрепа на Украйна. Европа също иска да прекрати вноса на руски газ. Свалянето на руски дронове над Полша допълнително обтегна отношенията.

Русия се противопоставя на сделка за RBI, защото Москва иска да запази това, което е останало от икономическите ѝ връзки с Европа, и да има своеобразен портал за парични преводи.

Австрия, където се намира централата на RBI, и Русия задълбочават отношенията си след окупацията на страната от руската армия в края на Втората световна война. Виена връща независимостта си при условие, че остане неутрална.

Австрия става първата западноевропейска страна, подписала споразумение за закупуване на руски газ, а Виена се превръща във важен финансов център за Русия.

Специалният статут на Raiffeisen и нейният размер - далеч по-голям от другите европейски банки в Русия, италианската UniCredit и по-малката унгарска група OTP Bank, доведоха до натрупване на печалба от около 7 млрд. евро, която сега е блокирана.

Ако RBI бъде поставена в „черния списък“ на Запада, това би задушило важен път за плащания и допълнително ще изолира Русия. Raiffeisen обработва плащанията за газопровода „Турски поток“, единственият останал маршрут на Русия за доставка на газ в Европа. По тръбопровода са доставени близо 11,5 млрд. куб. м газ през първите осем месеца на тази година през Турция, България и Унгария. При средни пазарни цени този газ е струвал приблизително 3,8 млрд. долара – важна част от руския износ.

Според източниците на медията, въпреки ограничаването на изходящите плащания в евро, на малък брой големи руски компании е позволено да извършват плащания в чужбина в евро чрез руското звено на RBI. Говорителят на банката посочва, че кредитирането, депозитите и плащанията в Русия са намалени и че плащанията „са обект на строги ограничения и са в съответствие със санкциите“.

Банката е уязвима и за руски санкции. По-рано тази година руски съд ѝ е наредил да плати 2 млрд. евро обезщетения заради провал на сложна размяна на активи.