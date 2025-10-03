Акциите на Hitachi скочиха с над 9% след обявяването на партньорство с OpenAI

Акциите на японския конгломерат Hitachi поскъпнаха с над 9% в петък, след като компанията обяви партньорство с OpenAI за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект (AI) и центрове за данни в световен мащаб, предаде CNBC.

Японският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 1,85% до 45 769,50 пункта, а по-широкият показател Topix се повиши с 1,35% до 3129,17 пункта.

По-рано стана ясно, че равнището на безработица в страната се е повишило до 2,6% през август, надхвърляйки прогнозите на анализаторите.

Секторът на услугите в Япония е продължил да се разширява със стабилен темп през септември, като според публикувани в петък данни индексът на бизнес активността в сектора на услугите на S&P Global Japan се е повишил до 53,3 пункта спрямо отчетените 53,1 пункта през август.

„Докато компаниите в сектора на услугите отбелязаха поредния месец на стабилен растеж, производителите отчетоха по-рязък спад на фона на слабите продажби. В резултат на това частният сектор отбеляза най-бавния си растеж от май насам“, коментира Анабел Фидс, заместник-директор в S&P Global Market Intelligence.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 се повиши с 0,46% и приключи сесията на ниво от 8987,40 пункта.

Хонконгският Hang Seng отбеляза спад от 0,62% до 27 117,66 пункта.

Показателят Nifty 50 и измерителят BSE Sensex в Индия останаха без промяна.

Пазарите в Китай и Южна Корея бяха затворени поради празници.