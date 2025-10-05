Златото се оказва по-добър залог от АІ на фондовия пазар

Въпреки манията по изкуствения интелект и поскъпването на акциите на компаниите за чипове миньорите на злато се оказват по-добър залог на фондовия пазар.

Измерител на книжата, свързани с благородния метал, на MSCI отчете ръст от 135% тази година. Той е напът да запише най-голямото си изпреварване спрямо индекса на MSCI на водещите фирми за полупроводници, който се повишава с 40%, съобщава Bloomberg.

Изненадващо голямата разлика подчертава ключова динамика в тазгодишните световни пазари: въпреки преследването на доходност от всичко, свързано с изкуствения интелект (AI), инвеститорите също така остават изкушени и от сякаш безкрайния подем на златото.

Цената на метала от началото на годината е скочила с 45%, достигайки серия нови рекордни стойности и е напът да изпрати най-добрата си година от 1979 г. насам. В допълнение към покупките на централните банки по света, златото е подкрепено и от намаляването на лихвите от Федералния резерв, тенденцията за дедоларизация и увеличаващите се активи на подкрепените със злато борсово търгувани фондове.

Сред водещите имена в индекса на MSCI за миньори са Newmont и Agnico Eagle Mines, чиито листнати на нюйоркската борса акции удвоиха цената си през тази година. Книжата на Zijin Mining Group пък поскъпнаха повече от 130% в Хонконг, изпреварвайки представянето на китайския AI любимец Alibaba Group Holding.

В същото време оценките са далеч по-малко притеснение за сектора на благородния метал, отколкото за технологиите. Индексът на миньорите на MSCI се търгува на 13 пъти оценката за бъдещи печалби – малко под средното за последните пет години. В същото време измерителят за чипове е на 29 пъти – много над петгодишната средна стойност.