Петролът поевтинява на фона на мирния план за Газа*

Цената на петрола бележи най-големия си спад за седмицата на фона на предпазливия оптимизъм около опитите за намаляване на напрежението в Близкия изток и перспективите за глобалното предлагане, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,4% до 64,96 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,34% до 61,3 долара за барел.

Израел одобри сделка, съгласно която „Хамас“ ще освободи заложници в замяна на пленници - важна стъпка към мирно споразумение за прекратяване на кървавия конфликт в Газа. Напредъкът към мирно споразумение може да премахне оставащата „военна надбавка“ от цените, и то в момент, когато пазарът вече е под натиск заради очакван излишък до края на годината.

В неделя Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) се споразумя отново да повиши производствените си квоти, стремейки се да си върне пазарен дял. Въпреки това увеличението на добива със 137 хил. барела дневно за ноември беше по-малко от някои от прогнозите преди срещата, което предизвика леко облекчение и повишение на цените в началото на седмицата.

Излишъкът се подхранва от допълнителните доставки на членовете на ОПЕК+, както и от производителите в САЩ. Общото настроение остава по-скоро песимистично, въпреки че има различия в прогнозите колко мрачно е бъдещето на суровия петрол.

„Повишаването на производствените цели на ОПЕК+ не трябва автоматично да води до спад в цените на петрола“, пишат анализаторите Даниел Хайнс и Сони Кумари от ANZ. „Излишъците, породени от предлагането, рядко са изненадващи, така че пазарът обикновено ги калкулира предварително“, добавят те.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.