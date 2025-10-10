Правителството на Израел одобри сделката за заложниците с „Хамас“

Правителството на Израел одобри споразумение, съгласно което „Хамас“ ще освободи всички останали заложници, държани в Газа, в замяна на повече от 2000 затворници. Това е още една важна стъпка към изпълнението на условията на мирното споразумение и прекратяването на кървавия конфликт между двете страни, съобщава Bloomberg.

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи в публикация в социалната мрежа X, че правителството е одобрило рамковото споразумение, според което всички заложници ще бъдат освободени, включително и останките на починалите.

Зетът на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, присъства на срещата заедно с пратеника на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, което отчасти изглеждаше като ход, целящ да гарантира, че никакви пречки няма да попречат на плана на Нетаняху да получи одобрение за споразумението. Този ход проправя пътя за освобождаването на заложниците в следващите три дни.

Във видео коментар от срещата Нетаняху заяви, че иска да „благодари лично“ и на двамата.

„Намираме се в момент на значително развитие през последните две години“, каза Нетаняху. „През тези две години се борихме, за да постигнем нашите военни цели, а една от основните ни военни цели беше да освободим нашите заложници, всички заложници, живите и мъртвите. И ние сме напът да постигнем това.“

Този ход беше до голяма степен очакван, но послужи като завършек на първата фаза от споразумението, след като главният преговарящ от „Хамас“ обяви по-рано през деня, че подкрепяната от Иран групировка е съгласна да сложи край на войната, която опустоши Газа, остави десетки хиляди мъртви и дестабилизира Близкия изток.

Тръмп, чийто 20-точков план послужи като основа за споразумението, заяви в четвъртък, че ще пътува до Израел, за да присъства на освобождаването на заложниците. „Хамас“ ще върне всички останали 48 заложници, държани в Газа, 20 от които се смята, че са живи. В замяна Израел ще освободи почти 2000 затворени палестинци и ще позволи увеличаване на помощта за Газа чрез агенции на ООН и други международни организации.

Предизвикателствата остават. Двама висши американски представители, които в четвъртък вечерта говориха пред репортери при условие за анонимност, заявиха, че споразумението има две фази – освобождаването на заложниците и след това стъпка, която те наричат „почти постоянно примирие“, при което ще бъдат решени други въпроси, като извеждането от употреба на оръжия, създаването на ново правителство в Газа и преразпределението на израелските сили.

Длъжностните лица признаха, че има много начини, по които споразумението може да се провали, но че Тръмп се надява да възстанови инерцията за разширяване на Авраамовите споразумения, подписани през първия му мандат, които доведоха до нормализиране на отношенията на някои страни с Израел.

Те заявиха, че заложниците ще бъдат освободени в рамките на 72 часа след оттеглянето на Израел и че Централното командване на САЩ ще помогне за изграждането на съвместна оперативна група, докато се създаде международна сила за стабилизиране.

Дали примирието ще се запази

Макар че и израелци, и палестинци празнуват споразумението, има опасения дали то ще се запази. По-рано в четвъртък заместник-министърът на външните работи на Израел, Шарен Хаскел, заяви в интервю за Bloomberg TV, че примирието е в сила. Но израелските сили също така заявиха, че военни части са нанесли удар по клетка на „Хамас“ в северната част на ивицата Газа.

„Хамас“ заяви, че най-малко четирима души са били убити, и призова посредниците „и американската администрация да поемат отговорността си по отношение на тези брутални престъпления, да ги осъдят и да се намесят незабавно, за да принудят окупаторите да спрат да атакуват невинни деца и невъоръжени цивилни“.

Ако примирието се запази, израелските сили ще започнат поетапно изтегляне от градските центрове на Газа, докато достигнат буферна зона точно в границите на палестинския анклав. Нетаняху заяви, че е имал „много емоционален и сърдечен разговор“ с Тръмп, в който двамата са се поздравили за „историческото постижение“.

„Хамас“ предизвика войната с атака срещу южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха 1200 души, а други 250 бяха отвлечени. Според министерството на здравеопазването, управлявано от „Хамас“, в последвалия конфликт са загинали над 67 хил. жители на Газа. Около 450 израелски войници са загинали в боевете в Газа. Панел, подкрепен от ООН, заяви, че Израел извършва геноцид, което правителството на Нетаняху отрича.

„Готови за действие“

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, Израел трябва да позволи увеличаване на помощта за опустошения от войната палестински анклав, където хуманитарната криза накара наблюдател, подкрепян от ООН, да обяви глад в части от територията.

„Ние и нашите партньори сме готови да действаме – сега“, заяви пред репортери генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. „Разполагаме с експертизата, дистрибуторските мрежи и връзките с общността, необходими за действие.“

Преговорите продължават

Преговорите в Шарм Ел-Шейх в Египет вероятно ще продължат по нерешени въпроси, включително възстановяването и бъдещото управление на Газа. Тръмп и Нетаняху поискаха „Хамас“ да се разоръжи и да не участва в управлението на територията. Групата, определена като терористична организация от САЩ, Европейския съюз и други, все още не е дала официално съгласие за това.

Все пак, говорител на организацията заяви пред Al Jazeera в четвъртък, че тя е готова да го направи.

„Хамас“ няма да участва в управлението на Газа и ние проявихме необходимата гъвкавост в това отношение“, заяви той пред катарската телевизия в четвъртък. „Обсъждаме подходи с посредниците за постигане на примирие, но не на базата на предаване на оръжията.“

Международни лидери, включително от Германия и Великобритания, приветстваха пробива. Мнозина осъдиха кампанията на Израел в Газа и в някои случаи предприеха стъпки за признаване на палестинска държава в отговор. Френският президент Еманюел Макрон, който многократно е влизал в конфликт с Нетаняху по повод конфликта, заяви, че „споразумението трябва да бележи края на войната и началото на политическо решение“.