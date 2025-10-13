Залогът срещу долара се превръща в болезнена стратегия за инвеститорите

Залагането срещу долара беше доминиращата търговска стратегия тази година на валутния пазар с оборот 9,6 трлн. долара на ден. Тя обаче започва да се проваля, пише Bloomberg.

Основната световна резервна валута се намира на около двуседмичен връх въпреки продължаващото вече втора седмица спиране на работата на американската администрация. В същото време трейдъри в Азия и Европа съобщават, че хедж фондовете добавят опционни залози, очаквайки възходът на долара спрямо повечето основни валути да продължи до края на годината.

Развитието в чужбина е ключов фактор, като еврото и йената поевтиняха рязко този месец. На този фон коментари на висши представители на Федералния резерв, които призовават за предпазливост относно допълнителни намаления на лихвените проценти, засилиха привлекателността на долара.

Колкото по-дълго се запазва силата на долара, толкова по-болезнена е ситуацията за тези, които очакват той да поевтинее още. Сред „мечките“ са Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Ако тенденцията продължи, може да има отражение върху глобалната икономика - например да затрудни други централни банки да облекчават паричната политика, да повиши цените на суровините и да увеличи тежестта на чуждестранните заеми в тази валута.

Бързото възстановяване може да осуети някои от най-популярните търговски стратегии за годината, да подкопае очакванията за растеж на акции и облигации на развиващите се пазари през последното тримесечие и да натежи върху акциите на американските износители.

Пример е Ед Ал-Хусайни от Columbia Threadneedle. Той е сред песимистите спрямо долара, които са променили гледната си точка. Портфолио мениджърът е заел къса позиция в края на 2024 г., когато доларът все още поскъпваше след изборите в САЩ.

През последния месец и половина той е намалил тази позиция, като е ограничил експозицията към развиващите се пазари. Според него причината е, че пазарите разчитат твърде много на намаления на лихвите от Фед въпреки устойчивостта на американската икономика.

„Станахме много по-позитивни към долара“, казва портфолио мениджърът. „Пазарите вече са включили много агресивен сценарий за намаления на лихвите, но ще е трудно той да се изпълни без значителни проблеми на пазара на труда.“

Bloomberg Dollar Spot Index се е покачил с около 2% от средата на годината след най-големия спад за първата половина на годината от десетилетия. Той е нараснал с 1,2% миналата седмица - най-доброто му представяне за 11 месеца. В началото на 2025 г., след като президентът Доналд Тръмп отложи прилагането на широкообхватните си мита върху вноса от водещи търговски партньори, доларът поевтиня отчасти поради очакванията за умерена инфлация и възможността Фед да продължи да понижава лихвите.

Спадът се задълбочи с въвеждането на масови мита през април, което породи опасения, че чуждестранните инвеститори ще се обърнат срещу САЩ заради търговската война. Имаше и спекулации, че президентът подкрепя по-слабия долар, за да помогне на американските износители, като едновременно оказва натиск върху Фед за намаляване на лихвите – фактори, които усилват мечите очаквания.

В крайна сметка, международните инвеститори не са се отказали от САЩ, въпреки че се наблюдава купуване на деривати за защита срещу загуби на долара. Привлекателността на американските акции, водени от технологичните компании с мегакапитализация, е твърде голяма. А търсенето на облигации остава предимно стабилно.

Последните данни на Commodity Futures Trading Commission показват, че хедж фондове, управляващи активи и консултанти по търговия със суровини все още заемат къси позиции спрямо долара към края на септември. Въпреки че позициите са под пиковите нива от средата на годината, това все още означава значителен потенциал за загуби, ако доларът продължи да поскъпва.

Хедж фондовете, които увеличават опциите за растеж на долара до края на годината, изразяват това мнение спрямо повечето валути от страните от Г-10, според Мукунд Дага, ръководител на глобалните валутни опции в Barclays.

Също така има признаци, че трейдърите на опции плащат повече, за да се защитят срещу риск от поскъпване на долара, отколкото срещу поевтиняване. Мярка за разликата в търсенето на бичи спрямо мечи залози показва, че търговците са най-оптимистично настроени към долара от април насам. Апетитът към бичи структури спрямо долара надвишава този към мечи всеки ден тази седмица, показват данните на Depository Trust & Clearing Corp.

Трудно е да се прогнозира какво ще се случи с долара оттук нататък. Следващите стъпки на Фед ще играят ключова роля.

Инвеститорите очакват около две намаления с четвърт процент до края на годината и още през следващата. Все пак последните коментари на централните банкери и протоколът от септемврийското заседание на Фед показват, че посоката не е сигурна. Въпреки признаците за охлаждане на пазара на труда, инфлацията остава устойчива.

„Пазарите вече включват пълна серия на намаления от Федералния резерв“, казва Мона Махаджан, ръководител на инвестиционната стратегия в Edward Jones. „Преди това не беше така и това обяснява защо доларът поевтиня толкова много, но се очаква известно възстановяване“.

Голяма пречка за прогнозиращите движенията на валутите е, че блокадата на администрацията забавя публикуването на ключови данни за заетостта. Доказателства за слабост на пазара на труда могат да възродят стратегията за къс долар, а някои от големите банки на Wall Street все още очакват повече загуби за валутата през следващите месеци.

Друг фактор за долара може да бъде т.нар. „debasement trade“, тъй като нарастващите фискални проблеми в големите икономики карат някои инвеститори да търсят безопасността на биткойна и ценните метали вместо основните валути.

„По-нататъшните печалби може да се окажат трудни за поддържане, освен ако пазарите не започнат да изключват облекчаване на паричната политика от Фед“, пишат анализаторите на ING Крис Търнър и Франческо Пезоле.

Голяма част от поевтиняването на долара по-рано тази година се дължеше на очакванията, че подобряващата се перспектива за пазари извън САЩ ще привлече инвеститори. Но политиката във Франция и Япония обърка този сценарий.

Валутните курсове измерват относителни стойности, а нагласите към йената се влошават с перспективата за вероятното издигане на Санае Такаичи за премиер на Япония. Очаква се, че нейната политика ще ускори инфлацията и дългово финансираните стимули - сценарий, който доведе японската валута до най-слабата ѝ стойност от февруари.

Междувременно Франция продължава да е в правителствена криза, допълнително натоварвайки еврото, което поевтиня до най-ниското си ниво от август.

Предвид ситуацията във Франция и очакванията за по-либерална фискална и парична политика в Япония, възходът на долара спрямо тези две валути може да продължи, смята Керъл Конг, стратег в Commonwealth Bank of Australia.

„Ще използвам една от старите ни поговорки – доларът е относително най-чистата риза в пералнята“, казва Андрю Бренър, заместник-председател на Natalliance Securities в Ню Йорк. „Не очаквайте голямо поевтиняване на долара, докато йената и еврото са под натиск“, добавя той.