Банкери от ЕЦБ предупредиха за прекалено високи оценки на активите

Членовете на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Хосе Луис Ескрива и Мартинс Казакс са поредните централни банкери, които предупреждават за нарастващите рискове, породени от „надути“ цени на активите, предава Bloomberg.

„Оценките са изключително високи и това е повод за безпокойство за нас,“ заяви Ескрива в петък в Мадрид.

Гуверньорът на Испанската централна банка обърна внимание на силното представяне на най-големите технологични компании в САЩ, известни като „Великолепната седморка“, както и на „безпрецедентните нива на американския пазар на високодоходни облигации и спредовете, което означава, че цената на риска в момента е много близо до историческите граници.“

По подобен начин неговият латвийски колега Казакс заяви в интервю в Рига, че „финансовите пазари са преживели доста силен подем“, като добави, че „ситуацията потенциално е доста нестабилна“.

„Има признаци на прегряване и проблемът е, че през последната година изглежда, че финансовите пазари изобщо не се плашат,“ каза той. „Те се възстановяват изключително бързо. Изглежда, че кожата на инвеститорите е загрубяла и ужилванията вече не се усещат толкова, но има риск от внезапно спиране на подема“, посочи финансистът.

През последните седмици редица политици и централни банкери от развитите икономики предупредиха за този проблем на пазарите. Сред представителите на ЕЦБ, които изразиха подобни опасения, са Изабел Шнабел от Изпълнителния съвет и заместник-председателят Луис де Гиндос, които миналата седмица заявиха, че пазарите подценяват надвисналите над тях заплахи.

По-рано Английската централна банка (АЦБ) предупреди за риска от „рязка пазарна корекция“, а председателят на Федералния резерв Джером Пауъл отбеляза миналия месец, че „акциите са доста високо оценени.“

„Пазарите подценяват редица рискове и оценките са много високи както при облигациите, така и при акциите, и това ни тревожи“, каза Хосе Луис Ескрива. „Смятаме, че заради тези високи оценки се материализират редица фундаментални фактори по света - геополитически рискове и пазарни уязвимости. И затова решихме да говорим открито по темата“, добави той.