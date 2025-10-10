S&P 500 и Nasdaq се насочват към седмични ръстове*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с повишения, като широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite са напът да отбележат седмични ръстове, предава CNBC.

И двата бенчмарка нарастват с по 0,2%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,3%.

Спирането на работата на американската администрация поради прекъсване на финансирането навлезе в десетия си ден. Вчера Сенатът за седми път не успя да приеме временни законопроекти за финансиране, които биха прекратили блокадата. До момента няма признаци, че републиканците и демократите са постигнали съществен напредък в преговорите.

Поради продължаващата политическа безизходица инвеститорите трудно намират стимули за търговия, тъй като липсват ключови икономически данни от правителството. Финансовите отчети от четвъртък на компании като Delta Air Lines и PepsiCo бяха положителни и показаха определено ниво на потребителско търсене, но не бяха достатъчни, за да поддържат ръст на цените на акциите през деня.

Въпреки това S&P 500 и Nasdaq вероятно ще приключат седмицата с малки ръстове от съответно 0,5% и 1,3%, докато Dow се очаква да отчете спад от около 0,5%.

„Пазарите се опитват да балансират различни фактори, тъй като в момента навигираме донякъде „на сляпо“ заради спирането на работата на администрацията“, коментира Том Лий от Fundstrat.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,101%, а тази по 30-годишните - до 4,678%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,19% до 99,353 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 2,27% до 63,74 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,53% до 59,98 долара за барел.

Златото поевтинява с 1,04 на сто и се търгува на цена от 4014 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.