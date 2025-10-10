SOFIX затвори сесията със спад, но отчете 0,66% ръст за седмицата

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX затвори сесията в петък със спад, но реализира седмичен ръст, като се задържа на ниво от над 1070 пункта.

Бенчмаркът се понижи с 0,37% до 1073,47 пункта в петък, като за седмицата добави 0,66%.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се понижи с 0,28% до 194,5 пункта в петък. Бенчмаркът добави 0,45% за седмицата.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,21% в петък до 227,56 пункта, BGTR30 – с 0,26% до 945,62 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,61% до 109,41 пункта.

Оборотът на БФБ в петък достигна близо 4,4 млн. лева. От тях над 3,7 млн. лева се формираха от сделки с инструментите, търгувани на основен пазар, и най-вече облигации.

Лидер по оборот в сесията е „Шелли груп“ ЕД с близо 143,3 хил. евро, следвано от „Агрия Груп Холдинг“ с 30,9 хил. лева и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) с 22,9 хил. лева.

„Шелли груп“ е и най-търгуваната акция с 54 сделки, следвана от ФНИБ с 15, „Агрия Груп Холдинг“ с 12 и БФБ и „Софарма“ с по 11.

Само две акции от включените в SOFIX отчетоха ръстове в сесията – „Уайзър Технолоджи“ добави 0,92% към пазарната си оценка, а „Сирма Груп Холдинг“ – 0,74%.

„Химимпорт“ оказа най-силен натиск на основния индекс, след като акциите на групата поевтиняха с 2,08%, следвани от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ със спад от 1,02% и „Шелли груп“ с 0,71%.

„Монбат“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 за сесията с ръст от 1,67%, следвана от „Агрия Груп Холдинг“ с 1,24% и „Уайзър Технолоджи“. На другия полюс са акциите на „Телематик Интерактив България“ със спад от 3,57%, следвани от „Химимпорт“ и „Илевън Кепитъл“ със спад от 1,23%.

За седмицата „Шелли груп“ е най-поскъпващата акция от SOFIX с 6,46% ценови ръст, следвана от „Уайзър Технолоджи“ с 0,92% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 0,43%, докато „Сирма Груп Холдинг“ е най-губещата със спад в цената от 2,14%, следвана от „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 1,76% и „Смарт Органик“ с 1,32%.

От BGBX40 за седмицата „Шелли груп“ също е лидер по ценови ръст, следвана от акциите на „София комерс-Заложни къщи“ с 3,9% и „Зърнени храни България“ с 3,36%. С най-силен седмичен спад са „Петрол“ – с 8,63%, „Сирма Груп Холдинг“ и „Хидравлични елементи и системи“ с 1,94%.