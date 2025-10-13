Dow скача с 500 пункта, след като Тръмп намали търговското напрежение с Китай*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с ръстове, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че търговските отношения с Китай „ще бъдат наред“, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 500 пункта, или 1,1%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 1,3%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 1,6%.

Акциите на AMD поскъпват с над 3%, заедно с тези на Nvidia и Oracle. Цената на книжата на Broadcom скочи с над 7%, след като компанията официално обяви партньорството си с OpenAI.

Публикация на Тръмп в социалната мрежа Truth Social в неделя подсказа на инвеститорите, че президентът може би няма да изпълни заплахата си за „огромно увеличение на митата“ върху вноса от Китай. Този му коментар от петък възобнови страховете от търговска война между Вашингтон и Пекин и предизвика срив на пазарите.

„Не се тревожете за Китай, всичко ще бъде наред! Високо уважаваният президент Си просто имаше лош момент“, написа Тръмп. „САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят“, добави той.

„Основното напрежение и несигурност остават и все още не смятаме, че сме близо цялостно споразумение. Все пак коментарът на Тръмп временно намалява опасенията за мито от 100% или разрушителен контрол върху износа, докато преговорите продължават,“ заяви Тобин Маркъс, ръководител на отдела за политически анализи за САЩ в Wolfe Research. „Изглежда Тръмп казва на инвеститорите, че могат спокойно да купуват при спад, и предвид тенденцията тази година да го правят дори при риск, очакваме пазарите да се възползват от тази покана“, посочи той.

Пазарът все още е изправен пред други рискове. Бюджетната криза в САЩ продължава и блокадата на американската администрация навлиза в поредната си седмица, докато крайният срок за изплащане на заплатите наближава.

На този фон започва сезонът на отчетите. Очаква се Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America и Morgan Stanley да публикуват резултатите си във вторник и сряда. Няколко регионални банки също ще обявят тримесечните си резултати.

Пазарът на облигации е затворен в понеделник заради Международния ден на Христофор Колумб.

В началото на днешната борсова сесия доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,25% до 99,222 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,7% до 63,17 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – също с 0,7% до 59,31 долара за барел.

Златото поскъпва с 2,7 на сто и се търгува на цена от 4108,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.