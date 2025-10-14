Нарастващото напрежение между Китай и САЩ върна песимизма на петролния пазар*

Цената на петрола се понижава във вторник, тъй като нарастващото напрежение между Китай и САЩ подкопава апетита към рискови активи, а инвеститорите очакват пазарната прогноза на Международната агенция по енергетика (МАЕ), която може да засили очакванията за излишък, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,63% до 62,92 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,64% до 59,11 долара за барел.

В последния рунд от ответни действия между Пекин и Вашингтон Китай наложи ограничения върху пет американски подразделения на един от най-големите южнокорейски корабостроители и заплаши с допълнителни мерки.

По-късно във вторник базираната в Париж МАЕ трябва да публикува своя месечен доклад за пазара. Агенцията вече очаква рекорден излишък за 2026 г., тъй като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) постепенно премахва ограниченията върху доставките, за да си върне пазарен дял, а конкурентните, особено в САЩ увеличават добива.

Цената на петрола отчете спадове през август и септември, а Брентът е поевтинял с около 15% от началото на годината. Това се дължи на нарастващите опасения, че глобалното предлагане ще изпревари търсенето, като много банки на Wall Street прогнозират, че фючърсите отново ще паднат до ниво около 50 долара за барел.

В понеделник ОПЕК заяви в своя месечен доклад, че световното търсене ще нарасне с 1,3 млн. барела дневно тази година и с 1,4 млн. през 2026 г., изразявайки оптимизъм за бъдещето.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.