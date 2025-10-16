Петролът поскъпва, след като Тръмп заяви, че Индия ще спре да купува от Русия*

Цената на петрола се повишава след достигането на петмесечно дъно, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че индийският премиер Нарендра Моди е обещал да прекрати покупките на руско „черно злато“, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,79% до 62,4 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,88% до 58,78 долара за барел.

Тръмп не посочи точен срок за прекратяването на индийските покупки, а от Ню Делхи все още няма официално потвърждение. Индийското външно министерство съобщи, че страната ще диверсифицира източниците си на енергия, като същевременно ще гарантира стабилни цени и сигурни доставки.

Индия, заедно със съседен Китай, се възползва от отстъпките за руския петрол в рамките на механизма за таван на цените на Г-7, който има за цел да поддържа потока на руски петрол, но да ограничи достъпа на Москва до средства за войната ѝ в Украйна. Въпреки това висши американски служители обвиниха индийски компании в спекулации, а покупките от Русия се превърнаха в основна пречка в търговските преговори между САЩ и Индия. В сряда търговският министър на Индия заяви, че страната има капацитет да закупи още 15 млрд. долара петрол от САЩ.

„Това със сигурност е бичи сигнал за пазара“, коментира Мукеш Сахдев, основател и изпълнителен директор на компанията за анализи Xanalysts в Сидни. Индия е купувала около три пъти повече петрол от Русия, отколкото от САЩ през последните месеци, и би трябвало да потърси алтернативи от Близкия изток, за да прекрати напълно тези покупки“, добави той.

Междувременно Великобритания наложи санкции на най-големите руски петролни компании, на две китайски енергийни фирми и на индийската Nayara Energy заради участието им в обработката на руски горива. Западните държави засилват натиска върху енергийния сектор на Русия, за да ограничат притока на пари от „черно злато“ към Кремъл и способността на президента Владимир Путин да финансира войната в Украйна.

Цената на суровия петрол се понижава този месец, тъй като нарастващото търговско напрежение между САЩ и Китай предизвика опасения за търсенето в двете най-големи икономики, а основни търговски компании предупредиха, че очакваното свръхпредлагане вече започва да се проявява. Тръмп заяви, че възприема САЩ като въвлечени в търговска война с Китай, докато американският министър на финансите Скот Бесънт предложи по-дълга пауза за високите мита върху китайски стоки, за да се реши спорът около доставките на редкоземни елементи.

Междувременно отраслов доклад показа, че запасите от петрол в САЩ са нараснали със 7,4 млн. барела през изминалата седмица - най-голямото увеличение от юли насам. Официални данни ще бъдат публикувани по-късно в четвъртък.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.