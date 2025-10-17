Цената на петрола се насочва към седмичен спад след умерен оптимизъм за Украйна*

Цената на петрола се насочва към седмичен спад в рамките на около 3% на фона на телефонния разговор, който проведе американският президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в четвъртък (16 октомври) и обещанията за среща между двамата, пише Ройтерс. Пазарите показват умерен оптимизъм, че тя ще е стъпка в посока към прекратяването на войната в Украйна.

Цената на петрола намалява с около 0,7% в началото на търговския ден. В предишните сесии търговията беше под влияние на възможни проблеми с доставките на пазарите след заплахите за санкции срещу Китай и заявленията на Тръмп, че Индия спира да купува руския петрол.

Американският лек суров петрол (WTI) се търгува за малко над 57 долара за барел, а европейският сорт "Брент" достига до 60 долара за барел.

Малко по-късно днес се очаква и среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом. Оценките на анализаторите са, че едва ли вече може да се говори за продажбата на ракети Tomahawk на Украйна, което се приемаше като предпоставка за ескалация на конфликта. Това също успокоява търговията.

Допълнително пазарите приветстват и данните за ръст на резервите от петрол в САЩ - с 3,5 млн. барела до 423,8 млн. барела. В САЩ се добиват рекордните 13,63 млн. барела петрол на ден, показва още статистиката.

* Информацията е актуална към 10:15 часа