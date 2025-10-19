Акция на седмицата: „Сирма Груп Холдинг“ АД

„Сирма Груп Холдинг“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

В петък Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта на дружеството за листването на акциите и на Франкфуртската фондова борса, освен на Българската фондова борса (БФБ).

Акциите на дружеството ще се търгуват на подсегмента на регулирания пазар с допълнителни задължения след допускането (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса, както и на пазара Xetrа, организиран от нея.

На БФБ акциите ще се преместят на сегмента EuroBridge, който позволява двойно листване на компаниите едновременно на БФБ-София и във Франкфурт.

Първата и за момента единствената листната компания на EuroBridge е „Шелли груп“, която се търгуваше във Франкфурт преди създаването на сегмента.

Очаква се процедурата на „Сирма Груп Холдинг“ по регистриране на акциите ѝ за търговия и във Франкфурт да приключи към началото на 2026 г.

През първото полугодие на 2025 г. „Сирма Груп Холдинг" отчете 27% ръст на продажбите на годишна база до 57,7 млн. лева, като над три четвърти от продажбите се осъществяват в Европа. Междинните консолидирани резултати на компанията показват увеличение с 6,6% на печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA). Нетната печалба за периода е 1 млн. лв.

В последната година акциите на „Сирма Груп Холдинг“ поскъпват с близо 35%, а пазарната капитализация достига почти 83,7 млн. лева, според данните на БФБ.