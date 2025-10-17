Опасенията за лоши заеми носят нова порция разпродажби на банковите акции по света

Банковите акции на световните фондови пазари преживяха разпродажба в петък, тъй като опасенията около лошите кредити в САЩ се разпространиха и извън американските фондови пазари, пише CNBC.

Американските пазари на акции бяха разтърсени в четвъртък на фона на нарастващите опасения от лоши кредитни практики, след като кредиторите Zions и Western Alliance разкриха лоши кредити.

Банковите акции бяха силно засегнати, като положителните отчети за печалбите в сектора не успяха да компенсират опасенията. Те се основават на вече съществуващото безпокойство относно кредитирането след фалита на две компании, свързани с автомобилната индустрия през тази година. Това накара ръководителя на JP Morgan Джейми Даймън да заяви, че „когато видиш една хлебарка, вероятно има и друга“.

В предборсовата търговия в петък книжата на големите американски кредитори се сринаха, но впоследствие леко се възстановиха. Акциите на JP Morgan се понижават с 0,32% до 297,57 долара. Книжата на Citi поевтиняват с 0,1% до 96,16 долара, а цената на акциите на Bank of America отбелязва ръст от 0,88% до 50,88 долара към 17 ч. българско време.

Междувременно в европейската търговия регионалният индекс Stoxx Banking Index се понижава с почти 3%. Книжата на големи кредитори поеха надолу, като испанската Sabadell, която неотдавна беше цел при неуспешния опит за поглъщане от конкурента BBVA, отписва 6,29%. Германската Deutsche Bank записва спад от 4,72%, а цената на акциите на британския банков гигант Barclays се понижава с почти 4%.

Някои банки, листнати в Азиатско-Тихоокеанския регион също се озоваха на червена територия в днешната сесия. Японските финансови компании с експозиция към американските пазари понесоха особено тежък удар, а книжата на кредитора Mizuho Financial Group поевтиняха с 4%. Застрахователните компании Sompo Holdings и Tokio Marine отписаха съответно 4,7% и 3,5%. Листнатата в Хонконг HSBC отбеляза спад от 2%.

Това се случва след като книжата на регионалните кредитори в САЩ и на инвестиционната банка Jefferies преживяха разпродажби в четвъртък след новината за лоши кредитни практики. Zions Bancorporation записа загуба от над 13%, а Western Alliance Bancorp отбеляза спад от над 10%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) се понижи с 6% до края на сесията, като само един от компонентите на фонда приключи деня на положителна територия.

Импулсивна реакция

В бележка от тази сутрин Ръс Молд, инвестиционен директор на компанията AJ Bell, заяви, че части от американския банков сектор са предизвикали опасения, които сега повличат европейските индекси надолу.

„Инвеститорите започнаха да се питат защо в кратко време възникнаха толкова много проблеми и дали това не е признак за лошо управление на риска и нестриктни стандарти за отпускане на кредити“, коментира той.

„Спадът при банките, листнати във Великобритания, ще бъде обусловен от нагласите. Инвеститорите са уплашени и са решили да намалят експозициите си в сектора, вероятно за да намалят риска в случай, че се заражда криза. Няма данни за проблеми с основните банкови компании, листнати в Лондон, но инвеститорите често реагират импулсивно, когато в сектора възникнат проблеми“, допълва Молд.

Дейвид Баркър, инвестиционен мениджър в отдела за инвестиции в европейски акции на компанията GAM, който управлява фондовете Star European Equity и Star Continental European Equity, коментира пред CNBC, че към момента няма данни за дълбоки структурни проблеми с кредитирането въпреки последните събития, които са третият проблем с кредитирането в САЩ за един месец.

Според Баркър европейските банки, застрахователни компании и алтернативни мениджъри продават в синхрон, като тяхното по-добро представяне през годината задълбочава спада.

Банковият сектор беше светъл лъч в силния ръст на европейските пазари тази година, като индексът му отбеляза ръст от над 50% от началото на 2025 г.

„Като цяло смятаме, че европейските банки са добре капитализирани и са намалили значително риска в портфейлите си през последните десет години“, отбелязва Баркър.

„Не смятаме, че положението е сравнимо с паниката през март 2023 г., когато американските регионални банки за първи път се разклатиха със SVB и First Republic. В този случай европейските банки преживяха краткотрайни разпродажби преди да възстановят резултатите си... Очакваме, че разпродажбите на акции на европейски банки от тази сутрин ще бъдат краткотрайни, ако няма допълнителни сътресения“, кава той.