Корпоративните отчети връщат само частично оптимизма на Wall Street*

Основните американски борсови индекси започват редовната търговия на Wall Street с колебания, докато инвеститорите оценяват новите корпоративни отчети и влиянието на търговската политика на САЩ върху тях, съобщава Bloomberg.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,41% до 46 898,32 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записва ръст от 0,03% до 6737,02 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се понижава с 0,15 на сто до 22 956,28 пункта.

Акциите на металургичните и миннодобивните компании понасят удар от срива на цените на златото.

General Motors поведе ръста при S&P 500, като акциите на концерна поскъпват с около 13%, след като компанията представи тримесечния си отчет и повиши перспективата за годишната си печалба.

Акциите на строителната компания PulteGroup Inc. поевтиняват с 4,4%, след като от ръководството заявиха, че следят „търсенето от страна на купувачите, което е повлияно от по-слабото потребителско доверие и продължаващите предизвикателства с достъпността“.

Цената на книжата на минната компания Newmont Corp. се понижава с 8,4% отразявайки спада при златото. Облекчаването на световното търговско напрежение и оптимизмът относно повторното отваряне на пазара от страна на правителството на САЩ охладиха търсенето на активи убежища.

Трейдърите отразиха и споразумението между САЩ и Австралия за достъп до стратегически важни минерали, подписано в понеделник. Сделката трябва да помогне на САЩ да намалят зависимостта си от китайските вериги на доставка.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 21 октомври.

Книжата на Coca-Cola поскъпват с 3,28%, след като компанията за напитки отчете приходи и печалба за третото тримесечие, които засенчиха пазарните очаквания.

Над три четвърти от компаниите в индекса S&P 500, които вече са обявили резултатите си за третото тримесечие, са надминали прогнозите на анализаторите, съобщава компанията за пазарни данни FactSet.

Междувременно акциите на медийния конгломерат Warner Bros Discovery поскъпват с 11,5 на сто, след като компанията потвърди, че обмисля директна продажба след проявен интерес от няколко потенциални купувачи.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава съответно до 3,953% и 4,542 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от конкурентни валути, отчита ръст от 0,27% до 98,85 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижава леко с 0,03% до 60,99 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняват също с толкова до 57,50 долара за барел.

Цената на златото се понижава с 5,04% до 4146,4 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:35 ч. българско време.