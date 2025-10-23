Енергийният сектор тласна европейските пазари до рекорден връх

Паневропейският индекс Stoxx 600 завърши сесията в четвъртък на рекорден връх благодарение на ръстовете в енергийния сектор, след като САЩ наложиха нови санкции на Русия, а инвеститорите преценяваха и стабилността на корпоративна Европа чрез новата порция отчети, предават Ройтерс и CNBC.

Stoxx завърши сесията с ръст от 0,37% до 574,43 пункта. Лондонският бенчмарк FTSE 100 се повиши с 0,67% до 9578,57 пункта. Германският DAX е нагоре с 0,23% до 24 207,79 пункта. Френският CAC 40 напредна с 0,23% до 8225,78 пункта.

Енергийният сектор отбеляза ръст от 2,7% и записа най-силната си сесия от средата на април, след като цените на суровия петрол нараснаха с 5%. Това се случи, след като САЩ наложиха санкции на големи руски доставчици заради засилващата се война на Москва с Украйна.

В същото време сезонът на отчетите в Европа е в разгара си, а пазарните участници търсят признаци дали несигурността в търговията засяга рентабилността на корпорациите.

Секторът на луксозните стоки се повиши с 1,2%, а книжата на Kering поскъпнаха с 8,7%, след като собственикът на Gucci съобщи, че продажбите през предходното тримесечие са намалели по-малко от очакванията на анализаторите.

От друга страна, секторът на туризма и развлеченията отбеляза спад от 2,2% поради песимистичните прогнози на Sodexo и разочароващите резултати на Evolution. Книжата и на двете компании поевтиняха с по 7%.

Търговията с книжата на STMicroelectronics беше спирана няколко пъти по време на сесията в четвъртък и за последен път те поевтиняха с 14,1%, след като производителят на чипове прогнозира продажби през четвъртото тримесечие под пазарните очаквания поради слаби продажби на автомобили.

Френската софтуерна компания Dassault Systèmes не остана много по-назад със спад от 13%, след като понижи очакванията си за ръста на приходите за цялата година.

Печалбите на 50% от компаниите от Stoxx 600, които са обявили резултати към четвъртък, са надминали очакванията на анализаторите, сочат събрани данни от LSEG. Това е под нивото от 54% в обичайно тримесечие.

Цената на акциите на SAP завърши с ръст от 2,2% след колеблива сесия. Това се случи, след като най-големият производител на софтуер в Европа обяви по-добри от очакванията резултати. Но германската компания прогнозира приходи от облачни услуги за цялата година в долния диапазон на прогнозата си.

Швейцарската борса отбеляза спад от 0,4%, ограничена от понижението с 3,2% на цената на акциите на фармацевтичната компания Roche, след като продажбите на новите ѝ лекарства за очно заболяване и хемофилия разочароваха пазара.