Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Акция на седмицата: „Българска фондова борса“ АД

След месец акционерите на борсата ще гласуват междинен дивидент в размер на 1,26 лева на акция бруто - най-големият, изплащан досега

09:35 | 26.10.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
„Българска фондова борса“ АД (БФБ) е акция на седмицата на Investor.bg.

В четвъртък се изтъргуваха близо 3% от акциите на борсата, като общият оборот от сделките надвиши 3,8 млн. лева.

Оборотът от търговията с акции на БФБ тази седмица достига близо 4,2 млн. лева, като повишението е с близо 3% за текущата седмица.

В последната година акциите на оператора поскъпват с 44%, а пазарната капитализация надвишава 143,5 млн. лева.

Ръководството на борсата свика извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 25 ноември 2025 г. На заседанието акционерите ще гласуват изплащането на междинен дивидент за полугодието.

Дивидентът ще е най-големият, който операторът е изплащал на акционерите си досега.

Акционерите ще получат по 1,26 лева на акция бруто, или общо 16,6 млн. лева, става ясно от съобщение на борсата, публикувано на сайта x3news.com.

За да гласува дивидента, общото събрание ще обсъди и приеме шестмесечния финансов отчет на дружеството като първа точка от заседанието.

Последна актуализация: 09:35 | 26.10.25 г.
