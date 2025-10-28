SOFIX се задържа малко под 1070 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) се задържа на ниво малко под 1070 пункта в сесията във вторник.

SOFIX се задържа на ниво 1069,43 пункта днес. Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 изтри 0,11% до 192,83 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,21% до 228,17 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,39% до 107,54 пункта.

От индексите само BGTR30 отчете минимално повишение – с 0,01 пункт до 947,03 пункта.

Оборотът на БФБ достигна близо 11,9 млн. лева, формиран благодарение на сделките с няколко облигации.

От акциите на първо място по оборот е „ВЕИ инвест холд“ 897,3 хил. лева, следвана от Инвестор.бг със 154 хил. лева и „Св. св. Константин и Елена холдинг“ с близо 133,5 хил. лева.

Акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) са най-търгувани в сесията с 61 сделки, следвани от „Софарма“ с 44 и „Уайзър Технолоджи“ с 27. Акциите на „Агрия Груп Холдинг“ и БФБ затвориха сесията с по 16 сделки.

От компонентите на SOFIX с ръст затвориха акциите на ПИБ (3,59%), следвани от „Сирма Груп Холдинг“ с 1,31% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 0,43%. С най-силен спад затвориха акциите на „Смарт Органик“ – 1,36%, „Адванс Терафонд“ с 1,02% и БФБ с 0,93%.

„Неохим“, след публикуването на индивидуалния отчет към края на септември, е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 4,32%, следвано от ПИБ и „Зърнени храни България“ с 1,67%. Същевременно „Монбат“ е най-губещата акция от индекса със спад от 4,21%, следвана от „ЕМКА“ с 2,97% и „Хидравлични елементи и системи“ с 2,91%.

„Ейч Ар Кепитъл“ е с най-силен ръст от акциите в състава на beamX – с 2,48%, следвана от „Дронамикс Кепитъл“ с 0,81%, а „Ай Ти Еф Груп“ е най-губещата акция от индекса с 5,04% спад, следвана от „ИмПулс Растеж“ с 2,74%.