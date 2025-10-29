Dow заличи ръста си след коментарите на Пауъл

След като достигна рекордно високо ниво по-рано по време на търговската сесия днес, американският индекс на сините чипове Dow Jones Industrial Average рязко обърна посоката след коментара на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, че централната банка може да не намали лихвените проценти отново през декември, предаде CNBC.

Dow затвори с понижение от 74 пункта, или 0,2%, до 47 632 пункта, докато широкият измерител S&P 500 отстъпи с няколко пункта до 6890,59 пункта. Технологичният бенчмарк Nasdaq Composite се представи по-добре, като се повиши с 0,55% до ново рекордно ниво от 23 958,47 пункта, подкрепен от поскъпването на акциите на Nvidia.

Dow беше нараснал с 334 пункта по-рано днес, преди да се насочи надолу.

Федералният резерв очаквано понижи основния си лихвен процент с четвърт процентен пункт в края на двудневното си заседание в сряда следобед, като го постави в диапазона от 3,75% до 4%. Централната банка намалява лихвата за втори път тази година.

Джером Пауъл обаче разби очакванията на пазара, като заяви, че по време на дискусиите в Комисията по операциите на открития пазар (FOMC) на Федералния резерв на това заседание е имало „силно разминаващи се мнения за това как да се процедира през декември“. „По-нататъшното понижение на основния лихвен процент на срещата през декември не е предрешено. Далеч не е така“, заяви той.

Доходността по американските 10-годишни държавни ценни книжа скочи отново над 4% след коментарите на Пауъл. Акциите на компаниите, които ще загубят от по-високите лихви, доведоха до обръщане на посоката на движение на пазара. Книжата на фирми за потребителски стоки като Costco и McDonald’s отбелязаха понижения на цените. Акциите на Visa и Mastercard също поевтиняха.

Книжата на технологичната компания Nvidia поскъпнаха с 3,1% днес. Пазарната капитализация на производителя на чипове за изкуствен интелект се изстреля над 5 трилиона долара по време на сесията, като за първи път американска компания достигна такава оценка. Акциите отбелязаха и петдневна печеливша серия.