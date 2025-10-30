Първата голяма порция технологични отчети за седмицата потопи индексите в САЩ

Американските индекси се озоваха на червено в четвъртък, след като инвеститорите следиха финансовите отчети на част от технологичните гиганти, както и срещата между президента Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин, пише CNBC.

Широкият индекс S&P 500 отстъпи с 0,99%, завършвайки деня на ниво от 6822,34 пункта. Технологичният Nasdaq Composite се понижи с 1,58% до 23 581,14 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average пък се раздели със 109,88 пункта, или 0,23%, до 47 522,12 пункта.

Технологичните компании с мегакапитализация Alphabet, Meta и Microsoft отчетоха тримесечните си резултати след края на снощната борсова сесия. Въпреки че цената на акциите на Alphabet се повиши с 3% благодарение на силния ѝ отчет, стойността на книжата на Meta и Microsoft се понижи съответно с 11% и 3%. Инвеститорите са все по-притеснени от прогнозите за увеличаващи се разходи на Meta и Microsoft.

Борсовият спад на двете, както и на гиганта в производството на чипове Nvidia, отбеляза ротация на технологичните акции през сесията. Докато те отстъпиха, банкови акции като JPMorgan и Bank of America записаха ръст на стойността, както и книжата на фирми в сферата на здравеопазването като Eli Lilly. Последната обяви по-добри от очакваното тримесечни резултати и повиши прогнозата си, което доведе до 4% увеличение на цената на акциите ѝ.

Търговията също се оказа във фокуса на инвеститорите, след като Тръмп се съгласи да намали митата заради фентанила от Китай до 10%. Това направи общото мито върху китайския внос 47% спрямо 57% по-рано. Като част от сделката Пекин ще работи за спиране на вноса на фентанил в САЩ и ще купува соя, отглеждана в Америка, заедно с други земеделски стоки. Китай също така отложи последното ограничение на износа на редкоземни елементи с една година.

„Въпросът с редкоземните елементи е уреден“, заяви Тръмп.

Същевременно други области като износа на чипове на Nvidia и продажбата на американските активи на TikTok остават нерешени. Министерството на търговията на Китай заяви, че страната е готова да работи със САЩ за „решаване на проблеми, свързани с TikTok“. Министерството обаче не разкрива повече подробности по въпроса.

„Нещата изобщо не са приключили“, коментира портфолио мениджърът в Argent Capital Management Джед Елербрук. „Свързаната с Тръмп нестабилност в търговията ще остане характеристика на нашите капиталови пазари, докато той е президент. Това е моето предположение и вчерашният резултат го потвърждава“.

Заедно с Nvidia, други акции на производители на чипове, като Broadcom и AMD, се оказаха под натиск днес. Елербрук твърди, че полупроводниците са „топката, която се подхвърля“ между САЩ и Китай.