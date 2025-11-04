На БФБ се търгуваха предимно облигации, SOFIX отстъпи с 0,36%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете дневен спад от 0,36% във вторник до 1 068,79 пункта.

Най-големи понижения на цените на акциите отбелязаха БФБ АД със спад от 1,83% до 10,7 лв., "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 1,74% до 2,83 лв., "Химимпорт" АД с 1,41% до 0,7 лв. и други.

Сред 15-те компонента на SOFIX поскъпнаха книжата само на "Смарт Органик" АД – с 3,47% до 29,8 лв., на ЦКБ АД – с 1,81% до 1,69 лв., и на ПИБ АД – с 0,77% до 5,22 лв.

Широкият индекс BGBX40 спадна с 0,22%, а секторният BGREIT – с 0,34 на сто. Ръст, макар и символичен, записа само равнопретегленият BGTR30, който се покачи с 0,02%. Индексът на малките и средните предприятия beamX загуби 2,96% от стойността си.

Оборотът във вторник достигна 5 млн. лв., главно с облигации. Първи сред акциите по оборот беше "ВФ Алтърнатив" АД с 1,5 млн. лв., следвано от "Софарма" АД с 202 хил. лв., "Смарт Органик" АД с 93 хил. лв., ФНИБ АДСИЦ с 84 хил. лв. и "Грийн Иновейшън" АД с 61 хил. лв.

Най-много сделки днес бяха сключени с акции на ЦКБ АД – 41, ФНИБ АДСИЦ – 40, и "Софарма" – 33.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.