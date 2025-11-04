Притесненията около оценките на AI компаниите потопиха индексите на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник приключи с понижения на фона на нарастващите притеснения на инвеститорите за високите оценки на компаниите в областта на изкуствения интелект (AI), предаде CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 се понижи с 1,1%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite спадна с 1,8%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отстъпи с 0,5%.

Акциите на Palantir поевтиняха с 9%, въпреки че тримесечният отчет на софтуерната компания надмина очакванията на Wall Street.

Книжата на Oracle поевтиняха с 4%, а тези на AMD – с над 2%. Книжата на други водещи технологични компании като Nvidia и Amazon също бяха надолу.

„След като тези акции изтласкаха по-широкия пазар до нови върхове през последните месеци, без корекция оценките започват да се разтягат сериозно“, коментира Антъни Саглимбене от Ameriprise.

„Не сме виждали никакви големи корекции или истински натиск върху акциите от април насам,“ каза главният пазарен стратег на фирмата. „Печалбите са добри, но инвеститорите започват да се питат, на база темпа на капиталовите инвестиции от някои от големите технологични компании – ще видим ли ръст на печалбите през следващата година, който да оправдае нивата на тези разходи?“

Коментари от изпълнителните директори на Goldman Sachs и Morgan Stanley допълнително натежаха върху увереността на инвеститорите във вторник. Дейвид Соломон от Goldman заяви, че е „вероятно да има спад от 10 до 20% на фондовите пазари през следващите 12 до 24 месеца“. Също така главният изпълнителен директор на Morgan Stanley Тед Пик заяви: „Трябва да приемем и възможността да има спадове от 10 до 15%, които не са предизвикани от някакъв макроикономически срив.“

„Фундаментите все още са добри, но напълно очаквам да видим малки периоди на спад,“ каза Саглимбене. „Дали това ще доведе до корекция от 5%, 10% или 15% до края на годината - предстои да видим“, добави той.

По-рано днес цената на биткойна се понижи под 100 хил. долара за първи път от повече от четири месеца. Той се търгуваше с 6% по-ниско за деня на ниво от 100 870 долара, като в един момент цената му спадна до 99 966 долара, преди отново да се върне над психологическия праг. Това беше първият случай от 23 юни, в който водещата криптовалута се търгуваше на ниво под 100 хил. долара.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,085%, а тази по 30-годишните - до 4,669%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,34% до 100,211 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 0,94% до 64,28 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,1% до 60,38 долара за барел.

Златото поевтиня с 1,73 на сто до цена от 3944,4 долара за тройунция.