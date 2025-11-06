ЕК разследва Deutsche Boerse и Nasdaq за картел при финансовите деривати

Европейската комисия (ЕК) е започнала официално разследване за съгласувани практики между борсовите оператори Deutsche Boerse и базирания в САЩ Nasdaq на територията на Европейското икономическо пространство. Според съобщението съмненията са, че двете компании са се споразумяли да не се конкурират на пазара за регистрация, търговия и клиринг на определени финансови деривати.

От ЕК отбелязват още, че има и сигнали, че двете борси са си поделили пазара, координирали цените и са споделяли чувствителна търговска информация.

Това е нарушение на европейското законодателство. Подобно поведение може да доведе до фрагментация на пазара, както и да повлияе върху цените и качеството на предлаганите стоки и услуги, се казва още в съобщението от Брюксел.

През миналата година ЕК е извършила няколко обиска и проверки в офисите на Deutsche Boerse и на Nasdaq като част от собствена проверка за евентуално тайно споразумение. Разследването е базирано на събраните тогава данни, но то не означава непременно, че има нарушение на правилата. Разследването е приоритетно за Брюксел, но няма краен срок за произнасяне. Той ще зависи от редица фактори, включително и дали двете компании ще сътрудничат на регулатора в разследването.

ЕК не дава повече подробности, но според Nasdaq става въпрос за споразумение от 1999 година между Хелзинкската фондова борса, която стана част от Nasdaq през 2008 година, и Eurex на Deutsche Boerse, което се отнася до определени скандинавски деривати, посочва Bloomberg. И двата оператора отбелязват, че са в контакт с Брюксел във връзка с проверките.