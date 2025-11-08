Пазарите се подготвят за оживление след глобалния цикъл на лихвени намаления

Глобалният цикъл на намаляване на лихвените проценти вероятно е достигнал своя връх. Въпросът сега е дали и кога летящите пазари ще започнат да усещат натиска, пише Джейми Макгийвър за Ройтерс.

Забележително е, че през последните две години бяха осъществени повече намаления на лихвените проценти по света, отколкото по време на световната финансова криза от 2007-2009 г., според Bank of America. Въпреки че става въпрос за брой на намаленията, а не мащаба на лихвеното облекчаване, това отразява степента на историческите увеличения на лихвените проценти за борба с инфлацията през 2022-2023 г., посочва Макгийвър.

Сега цикълът изглежда се обръща. Това не означава, че глобалното разхлабване на паричната политика ще спре. Централните банки – най-вече Федералният резерв на САЩ, се очаква да намаляват лихвите допълнително. По-скоро броят на кумулативните намаления ще намалее в бъдеще.

На пръв поглед краят на свръхлеката парична политика би трябвало да означава по-малко адаптивни финансови условия в бъдеще. Само че – може би парадоксално, историята подсказва друго. Пиковете в последните три големи глобални цикъла на облекчаване на лихвите бяха последвани от разширяване на печалбите на фондовия пазар.

Дали ще видим това отново? Може би, но предвид колебливите оценки на много от днешните пазари това не може да се възприема като даденост, посочва Макгийвър.

Върхът на цикъла на облекчаване може да бъде бичи сигнал за Уолстрийт, казват анализатори от Societe Generale. Те твърдят, че ръстовете ще се разширят и ускорят.

Маниш Кабра, ръководител на стратегията за американски акции на Societe Generale, казва, че връхът на цикъла е „мощен сигнал“ за диверсификация в други области на пазара, като компании с малка капитализация и по-малко задлъжнели акции. Той отбелязва, че намаляването на експозицията към акции обикновено идва по-късно, когато инвеститорите започнат да определят цените в началото на цикъла на повишаване.

„Когато цикълът на облекчаване достигне връх, това традиционно е знак за пазарна убеденост, че ръстовете ще се ускорят“, посочва той и изтъква предишните върхове – през август 2020 г. и септември 2009 г., последвани от силно представяне на акциите.

Разбира се, има голяма разлика между сегашните и тези епизоди, а именно днешните цени и оценки на акциите. Уолстрийт едва започваше да се възстановява от историческите сривове през септември 2009 г. и август 2020 г., докато сега се отчитат рекорди. Това може да подсказва, че днес може да е оправдан по-дефанзивен рисков профил.

Кабра обаче омаловажава предупрежденията за балони. Ръстът на S&P 500 тази година е около 12%, но ако се изключат акциите от сферата на изкуствения интелект, повишението на бенчмарка се забавя до 4%.

Почти всеки основен клас активи отчита добро представяне тази година, с изключение на петрола, долара и някои дългосрочни облигации. Дори необичаните и много очерняни американски държавни облигации реализират ръст.

В световен мащаб ралитата имат много различни двигатели. При акциите бумът в сферата на изкуствения интелект е ракетното гориво. Залозите върху разточителните разходи за отбрана повишиха европейските акции, а перспективата за значително фискално облекчаване повиши цените на акциите в Япония и Китай.

Обединяващата сила на всичко това, според Standard Chartered, обаче е ликвидността и то изобилието от ликвидност. Ерик Робъртсън, глобалният ръководител на изследванията и главен стратег на банката, казва, че широкото рали от априлските дъна, което обхвана акциите, облигациите, стоките и криптовалутите, може да се счита за „търговия с финансови условия“. Как иначе почти всеки клас активи може да се повиши едновременно в свят на изключителна икономическа и геополитическа несигурност?

Разбира се, „ликвидността“ не е единствено или дори предимно функция на паричната политика. Банковите резерви, търсенето на кредити от частния сектор и общият апетит за риск са ключови фактори, които допринасят за доста аморфната концепция за това какво е „ликвидност“.

Ако промените в лихвените проценти могат да се разглеждат като свободен показател за ликвидност или поне като насочващ сигнал, тогава сме в повратна точка, според Макгийвър.

Робъртсън твърди, че „изобилната“ ликвидност от над 150 намаления на лихвите през последните 12 месеца е компенсирала повече опасенията на инвеститорите относно растежа. Техният апетит за риск може да бъде подложен на изпитание, ако кранчетата за ликвидност спрат, дори и това да се случи постепенно.

„Могат ли пазарите да процъфтяват на тази височина без допълнителен кислород?“, пита той. Предстои да разберем.