Европейските пазари са в отстъпление на фона на опасения от балон в AI сферата

Европейските фондови пазари приключиха борсовите сесии в петък на отрицателна територия, удължавайки загубите от предходния ден на фона на опасенията от формирането на балон в областта на изкуствения интелект.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,6%, като всички основните индекси на всички големи борси спаднаха.

Британският FTSE 100 затвори с намаление от 0,6%, френският CAC отстъпи с 0,2%, а германският DAX загуби почти 0,8 на сто. Италианският FTSE MIB се понижи с 0,4%.

Цената на акциите на най-големия британски портал за обяви за недвижими имоти Rightmove се срина в петък, като спадът достигна 28%, преди да приключи деня с понижение от 12,5%, след като компанията прогнозира по-слаба оперативна печалба заради големи инвестиции в изкуствен интелект.

За разлика от това, книжата на британската телевизионна компания ITV поскъпнаха с 16,6% след потвърждението, че води преговори с Comcast за потенциална продажба на телевизионния си бизнес в сделка на стойност 1,6 млрд. паунда (2,1 млрд. долара).

Акциите на Novo Nordisk, която понижи прогнозите си за растеж по-рано тази седмица, затвориха с понижение от 5,1% след сключването на споразумение с президента на САЩ Доналд Тръмп за понижаване на цените на лекарствата за отслабване.

Инвеститорите проследиха и серия от данни, включително за вноса и износа в Германия и търговските показатели на Франция. Във Великобритания индексът на цените на жилищата Halifax показа, че средната им цена е нараснала с 0,6% през октомври, което е най-голямото месечно увеличение от началото на тази година.