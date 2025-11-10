Южнокорейският индекс Kospi скочи с над 3%

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха предимно повишения в понеделник, след като притесненията около високите оценки на компаниите в областта на изкуствения интелект (AI) предизвикаха спадове в региона миналата седмица, предаде CNBC.

Инвеститорите в региона също така анализираха данните за инфлацията в Китай през октомври, които се оказаха над очакванията на икономистите. Индексът на потребителските цени е нараснал с 0,2% на годишна база след спада от 0,3% през септември, според данни на Националното статистическо бюро. Средната прогноза на икономисти, анкетирани от Bloomberg, беше за понижение от 0,1%.

Основната инфлация в Китай, която изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, се е ускорила до 1,2%.

Разходите за услуги също са се увеличили с 0,2% през миналия месец и са допринесли за ускоряването на инфлацията, посочва статистическото бюро. Дефлацията при цените на производителите е отслабнала, въпреки че продължава вече 37-и пореден месец.

Хонконгският индекс Hang Seng се включи във възстановяването с ръст от 1,55% до 26 649,06 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай нарасна с 0,35% до 4695,05 пункта.

Южнокорейският индекс Kospi скочи с 3,02% и затвори на ниво от 4073,24 пункта, докато измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 1,32% до ниво от 888,35 пункта. Акциите на технологичните гиганти Samsung Electronics и SK Hynix поскъпнаха със съответно 2,76% и 4,48%.

Японският бенчмарк Nikkei 225 нарасна с 1,26% до 50 911,76 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,56% до 3317,42 пункта. Доходността по 10-годишните японски държавни облигации леко се покачи до 1,7%, отбелязвайки най-високото си ниво от октомври насам.

В понеделник протокол от заседанието на Японската централна банка (ЯЦБ) през октомври показа, че финансовата институция обмисля скорошно повишение на лихвения процент, отбелязвайки, че „условията за следваща стъпка към нормализиране на паричната политика почти са налице“.

В същото време от ЯЦБ посочват, че има фактори, които трябва да бъдат внимателно оценени, като например доколко „базовата инфлация е трайно установена“.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 0,75% и приключи сесията на ниво от 8835,9 пункта.