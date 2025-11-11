Инфлационен обрат дава на развиващите се пазари предимство пред богатите държави

Рядък обрат в инфлационните тенденции по света внася нов импулс в тазгодишния подем при облигациите на развиващите се пазари, пише Bloomberg.

Сред мениджърите на активи, които се позиционират за допълнителни печалби oт облигации на развиващи се пазари в местна валута, са Morgan Stanley Investment Management и Ninety One. Те залагат на идеята, че централните банки там ще имат възможност да намаляват лихвените проценти по-бързо, отколкото тези в развитите икономики.

Инвеститорите се вълнуват от рязкото забавяне на инфлацията. За две поредни тримесечия потребителските цени в развиващите се пазари са нараствали по-бавно, отколкото в развитите държави, сочат изчисления на Bloomberg. Такава тенденция не е наблюдавана от поне три и половина десетилетия - с изключение на кратък период по време на волатилните пандемични години - и може да се окаже истински бонус за пазара на облигации.

„Изводът е, че паричната политика може да бъде по-подкрепяща на развиващите се пазари“, коментира Джитания Кандхари, заместник-главен инвестиционен директор в MSIM.

Реални лихви

Инвеститорите в местни облигации са реализирали средна възвръщаемост от 7% тази година, надминавайки доходността по американските държавни ценни книжа, докато възвръщаемостта на някои пазари, включително Унгария, Бразилия и Египет, надхвърля 20%.

Ралито е подхранвано от очакванията за значителни намаления на лихвите, а последните данни за цените могат да оправдаят още по-дълбоко и по-бързо облекчаване на паричната политика.

Средната годишна инфлация на развиващите се пазари се е забавила за пето поредно тримесечие до 2,47% през периода от юли до септември - най-ниското ниво от началото на 2021 г. В същото време инфлацията в развитите икономики се е ускорила до 3,32%.

Много държави вече са в режим на понижаване на лихвите - Мексико и Полша са последните, които облекчиха паричната си политика, докато Тайланд, Южна Корея, Турция и Индия са сред тези, за които се очаква намаление на разходите по заемите до края на годината.

Все пак повечето централни банки действат предпазливо, като задържат лихвите значително над инфлацията. В Бразилия например регулаторите запазиха разходите по заемите без промяна за трети пореден месец, въпреки че инфлацията, коригирана спрямо реалната лихва, е около 10%.

По същия начин реалната лихва в Турция е около 7%, докато Индия, Южна Африка и Колумбия предлагат над 3,5%.

Грант Уебстър от Ninety One изчислява, че средните реални лихви на развиващите се пазари са близки до най-високите за последните над 20 години. Макар че това привлича инвеститори, търсещи доходност, то също така подкрепя валутите - бразилският реал и унгарският форинт са сред тези, които отбелязват двуцифрено поскъпване спрямо долара от началото на годината.

„Пазарите с по-висока доходност имат потенциал за ръст: Южна Африка и голяма част от Латинска Америка, където опасенията относно инфлацията са намалели, а лихвите остават високи“, казва Уебстър.

Вълненията на долара

Разбира се, предимството от по-високата доходност не може напълно да предпази развиващите се пазари от колебанията на долара, като поскъпването на зелената валута от юли насам е довело до скромни загуби за валутите и местните облигации. Но всяко по-нататъшно поскъпване на долара може да бъде ограничено, като се очаква Федералният резерв да продължи да намалява лихвите.

Дори инвеститори, които очакват доларът да остане силен, смятат, че облигациите на развиващите се пазари с по-висока доходност имат потенциал за ръст. Стратегът на BBVA Алехандро Куадрадо е сред тях. Той е намалил експозицията си в облигации в развиващи се валути, но остава позитивен към тях, очаквайки доходност от продължителността на облигациите при падане на лихвите.

Подобно на него, стратезите от Amundi Investment Institute описват облигациите на развиващите се пазари в местна валута като „търговия с висока увереност“. Те предпочитат Латинска Америка, особено Бразилия и Мексико, заради „подобряващите се инфлационни динамики“.

Междувременно бързото охлаждане на инфлацията в развиващите се икономики спрямо развитите се отразява и на акциите. Промяната е помогнала да се стесни разликата в риска между двата пазара, казва Дерик Ирвин, старши портфолио мениджър в Allspring Global Investments.

„Развиващият се свят изглежда относително по-малко рисков от развитите пазари за първи път от дълго време“, посочва той.