Надеждите за край на бюджетната парализа в САЩ вдъхват оптимизъм на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с повишения, след като американският Сенат прие законопроект за слагане на край на бюджетната парализа, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 се покачва с 1%, а технологичният измерител Nasdaq Composite нараства с 1,6%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,5%.

Американският Сенат прие в неделя мярка, целяща да възстанови работата на федералното правителство и да сложи край на 40-дневното ѝ спиране, което остави федералните служители без работа, забави доставките на хранителни помощи и затрудни въздушния транспорт. Ситуацията също така лиши инвеститорите и Федералния резерв от важни данни за икономиката на САЩ.

В процедурно гласуване сенаторите одобриха законопроект, приет от Камарата на представителите, който ще бъде изменен, за да финансира правителството до 30 януари и включва пакет от три законопроекта за целогодишни бюджетни кредити.

Ако Сенатът приеме изменената мярка, тя все пак трябва да бъде одобрена от Камарата на представителите и изпратена на президента Доналд Тръмп за подпис – процес, който може да отнеме няколко дни.

Когато Сенатът се събере отново в понеделник, лидерите на Републиканската партия ще се опитат да постигнат двупартийно споразумение, за да заобиколят правилата на Сената и да пристъпят бързо към гласуване. В противен случай камарата ще се нуждае от голяма част от следващата седмица, за да премине през процедурни действия, преди да гласува окончателното приемане, което вероятно ще удължи спирането на работата на правителството до следващия уикенд.

Опасенията около спирането на работата на американската администрация доведоха потребителските настроения до най-ниското им ниво от повече от три години, само малко над най-лошото досега, според проучване на Мичиганския университет, публикувано в петък.

„Тъй като блокадата оказва все по-негативно влияние върху американската икономика, приключването ѝ очевидно е позитив, но тя се случва и в сезонно благоприятен период от годината“, каза основателят на Vital Knowledge Адам Крисофули. „Все още обаче не сме готови да кажем, че всичко е наред“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,1%, а тази по 30-годишните - до 4,698%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,02% до 99,579 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,31% до 63,83 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,33% до 59,95 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,86 на сто и се търгува на цена от 4084,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.