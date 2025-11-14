Dow започва сесията с нов спад от над 300 пункта*

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average започва новата борсова сесия в петък с поредна порция понижения, разделяйки се с 323 пункта (0,7%). Това става, след като ден по-рано Wall Street изпрати най-лошия си ден от над месец, съобщава CNBC.

От своя страна, широкият измерител S&P 500 отстъпва по-леко с 0,05%, докато технологичният Nasdaq Composite е на зелено с 0,2%.

В четвъртък водещите показатели изпратиха най-лошото си дневно представяне от 10 октомври насам, като Dow загуби около 800 пункта. Nasdaq изтри над 2%, като технологичните акции бяха силно засегнати. Сега индексът е напът да загуби седемседмичната си печеливша серия със спад от началото на седмицата от 0,6%. S&P 500 е леко на червено за седмицата, а Dow е напът към ръст от 0,2%.

Притесненията за търговията с акции, свързани с изкуствения интелект, се усилиха тази седмица на фона на страхове за завишени технологични оценки.

„Голяма част от пазара е подкрепен от АІ търговията“, коментира Юнг-Ю Ма, главен инвестиционен стратег на PNC Asset Management. Според него отстъплението на цените е здравословно.

Нарастващото притеснение за предстоящото решение за паричната политика на Федералния резерв също добави натиск върху пазара тази седмица. Трейдърите сега виждат над 51% вероятност централната банка да намали основната лихва с четвърт процентен пункт на декемврийската среща на ръководството. Преди месец шансът бе над 95%, според инструмента CME FedWatch.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации расте до съответно 4,121% и 4,729%.

Доларовият индекс пък се покачва с 0,2% до 99,341 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола се покачва осезаемо. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпват с 2,14% до 64,36 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,49% до 60,15 долара за барел.

Златото обаче поевтинява с 2,7% до 4080,6 долара за тройунция.

Биткойнът също остава дълбоко на червено с поевтиняване от 4,9% за денонощието до 96 678 долара.

*Информацията е актуална към 17:45 ч. българско време.