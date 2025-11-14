Европейските пазари затвориха с резки спадове в петък заради опасенията за балон в сферата на изкуствения интелект и за растежа на световната икономика.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 1% до 574,81 пункта, като всички основни борси в региона затвориха рязко надолу.

В Германия DAX се понижи с 0,69% до 23 876,55 пункта, във Великобритания FTSE 100 спадна с 1,11% до 9698,37 пункта, а във Франция CAC 40 – с 0,76% до 8170,09 пункта.

Регионалният индекс Stoxx Technology отписа 1,4%, след като последва загубите на Уолстрийт от предишния ден и срива на акциите на големите технологични компании заради широките им разпродажби.

Акциите на Infineon поевтиняха с 1,6%, на SAP – с 3,2%, а на BE Semiconductor – с 1,8%, като това са най-зле представящите се технологични акции в петък.

SAP обяви в петък, че ще предложи отстъпки за уреждане на антитръстово разследване на Европейската комисия (ЕК), съобщава CNBC. Европейските законодатели разследваха управлението на водещия софтуер на германската фирма за планиране на ресурсите на предприятието.

Акциите на датската фармацевтична компания Novo Nordisk изтриха 2,4%, след като акционерите гласуваха за замяна на независимите членове на борда ѝ при разместване на ръководството.

Вниманието на инвеститорите е насочено и към световната икономика. Китайската икономика се забавя още повече през октомври. Данните сочат, че инвестициите в дълготрайни активи, които включват и сектора на имотите в страната, са се свили през първите 10 месеца на годината. Продажбите на дребно намаляват, забавя се и растежът на промишленото производство.

Коментарите на служители на Федералния резерв през последните седмици накараха паричните пазари да преосмислят вероятността от намаляване на лихвите през декември от централната банка на САЩ. До петък сутринта пазарите оцениха 54,4% вероятност Фед да не намали лихвите на следващото си заседание. Преди месец пазарът беше определил 95% вероятност за намаление в края на годината.

Доходността по държавните облигации на Великобритания отново рязко се повиши заради съобщения, че лейбъристкото правителство обръща на 180 градуса политиката по данъчното облагане в бюджетните си планове. Доходността по 10-годишните облигации нарасна с 13 базисни пункта до 4,571%.

Цените и доходността на облигациите се движат в противоположни посоки, което означава, че скокът в доходността представлява разпродажба на активите.

Британският паунд също отчете спад на обменния курс, като се търгуваше спрямо щатския долар с понижение от 0,28%, а спрямо еврото – с 0,15%.

Що се отнася до корпоративните отчети, германският застраховател Allianz обяви рекордни резултати през първите девет месеца на годината и двуцифрен ръст на оперативната печалба през третото тримесечие. Оперативната печалба за трите месеца до септември нараства с 12,6% до 4,4 млрд. евро, до голяма степен благодарение на подразделението „Имущество и злополука“.

Компанията заяви, че очаква да постигне оперативна печалба от поне 17 млрд. евро тази година, което е в горната граница на годишния ѝ диапазон на прогнозите. Акциите на Allianz затвориха с повишение от 1,2%.

Междувременно акциите на Richemont поскъпнаха с 5,9%, след като собственикът на Cartier отчете 14% скок в продажбите през второто фискално тримесечие при постоянни валутни курсове. Продажбите в Китай, Хонконг и Макао са възстановили растежа през периода. Това е още един знак за по-широко възстановяване на луксозния сектор, след като продажбите пострадаха на фона на слабото търсене от китайските потребители.

Конкурентите LVMH и Burberry също обявиха силни резултати през този сезон на отчетите.