Напрежението между Китай и Япония обърка азиатските инвеститори

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха разнопосочни резултати в понеделник на фона на нарастващото напрежение между Япония и Китай, след като Китай заплаши Япония със санкции и прекъсване на дипломатическите отношения, предаде CNBC.

Китай препоръча на гражданите си да избягват пътувания до Япония на фона на конфронтацията между двете страни във връзка с Тайван, след като Токио не изключи възможността за японска военна намеса, за да защити острова, за който Пекин претендира, ако той бъде нападнат.

Водещият японски индекс Nikkei 225 спадна с 0,1% до 50 323,91 пункта. По-широкият показател Topix се понижи с 0,37% до ниво от 3347,53 пункта, повлечен от поевтиняването на акциите на компаниите, свързани с туристическия сектор.

Акциите на козметичната компания Shiseido, която силно разчита на китайското потребление, поевтиняха с 9,08%. Книжата на Isetan Mitsukoshi Holdings, компания майка на универсалните магазини Mitsukoshi и Isetan, са надолу с над 11%. Цената на акциите на Oriental Land, операторът на Tokyo Disney Resort, се понижи с 5,68%, а на авиокомпанията ANA Holdings - с 3,35%.

Междувременно правителствени данни показаха, че икономиката на Япония се е свила с почти 2% през периода от юли до септември, като спадът в износа заради митата на САЩ е довел до първото понижение от шест тримесечия насам.

Южнокорейският показател Kospi скочи с 1,94% до 4089,25 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 0,53% до ниво от 902,67 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна 0,71% до 26 384,28 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се понижи с 0,65% до 4598,05 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 затвори без промяна на ниво от 8636,4 пункта.