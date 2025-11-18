IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Общоевропейският индекс Stoxx 600 спадна до най-ниско ниво от месец насам

Европейските фондови пазари последваха американските, след като спадът на технологичните акции повлече Уолстрийт в понеделник и се задържа и във вторник

21:35 | 18.11.25 г. 1
Снимка: Bloomberg LP
Европейските борси приключиха сесията във вторник с рязко понижение заради отдръпването от акциите, свързани с изкуствения интелект.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 спадна до най-ниско ниво от месец насам, след като изтри 1,76% до 561,62 пункта. Всички основни сектори и регионални борси отчетоха загуби.

В Германия водещият индекс DAX се понижи с 1,74% до 23 180,53 пункта. Във Франция CAC 40 изтри 1,86% до 7967,93 пункта, а във Великобритания FTSE 100 – с 1,27% до 9552,3 пункта.

Европейските фондови пазари последваха американските, след като спадът на технологичните акции повлече Уолстрийт в понеделник. Тенденцията продължава и във вторник.

Що се отнася до отделните акции, тези на Intermediate Capital Group поскъпнаха с 4,4% във вторник, след като Amundi обяви, че придобива близо 10% дял в листнатия в Лондон глобален мениджър на частни капиталови и алтернативни активи, пише CNBC.

Акциите на френския гигант за управление на инвестиции Amundi обаче поевтиняха с 3,6%.

Пазарната оценка на Akzo Nobel се понижи с 2,9%, след като нидерландският производител на бои и покрития обяви сливане с базираната във Филаделфия Axalta Coating Systems.

Същевременно швейцарският фармацевтичен производител Roche повиши пазарната си капитализация с 6,8%, след като съобщи за положителни резултати от фаза III на изпитванията на новия си медикамент за рак на гърдата.

Акциите на Novo Nordisk поевтиняха с 2,5%, след като датският фармацевтичен производител заяви, че ще представи план за намаляване на месечната цена на медикамента си против затлъстяване Wegovy в САЩ от 499 долара на 349 долара. Намалението е договорено да започне от януари.

Инвеститорите са в очакване на публикуването на забавените данни за заетостта в САЩ и финансовия отчет на Nvidia. Производителят на чипове, чиито акции поевтиняха с 2% във вторник, е в центъра на дебат относно силата на пазарното рали, задвижвано от изкуствения интелект.

Засилват се и опасенията около стабилността на фундаментите на изкуствения интелект поради бума в предлагането на дълг на големите технологични компании и темпа на обезценяване на чиповете с изкуствен интелект.

Последна актуализация: 21:35 | 18.11.25 г.
борси в Европа
Коментари

Slavi.13
преди 1 час
Сигурно AI е виновен и затова ?! Всеки спад се обява за "срив", "пропадане", "колапс" и за всичко е виновен "балона" на AI. Вие сте сериозна медия, поне в сравнения със кафявия фон на бг мисирките. Моля за малко по широк поглед на проблемите на борсите.
