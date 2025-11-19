Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX почти се възстанови от резкия спад в понеделник, след като нарасна с 1,05% в сесията в сряда до 1075,61 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,67% до 193,15 пункта, BGTR30 – с 0,15% до 941,06 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 1,14% до 106,03 пункта.

Единствено индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи в сесията – с 0,28% до 225,34 пункта.

Оборотът на борсата надвиши 4 млн. лева, като 623,7 хил. евро (над 1,2 млн. лева), или 30% от него, се формира от сделки с акции на „Шелли груп“ ЕД. Малко под 10% от оборота, или почти 365 хил. лева, се формираха от сделки с чуждестранни инструменти, търгувани на българската борса на сегмента BSE International.

На второ място по оборот е „Метизи“ с близо 196,3 хил. лева, следвано от „Велграф Асет Мениджмънт“ със 150 хил. лева, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 54 хил. лева и „Слънце Стара Загора-Табак“ с 47,75 хил. лева.

„Шелли груп“ е и най-търгуваната акция в сесията с 69 сделки, следвана от „Адванс Терафонд“ с 48 и „Слънце Стара Загора-Табак“ с 23.

Най-силна подкрепа на SOFIX в сесията оказаха акциите на „Еврохолд България“, които поскъпнаха с 6,67%, следвани от „Уайзър Технолоджи“ с 2,62% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 2,05%.

Същевременно акциите на „Адванс Терафонд“ поевтиняха с 2,55%, на „Смарт Органик“ – с 0,67%, а на „Доверие Обединен Холдинг“ – с 0,66%.

„Еврохолд“ е най-поскъпващата акция и от BGBX40, следвана от „Зърнени храни България“ с ръст от 3,48% и „Уайзър Технолоджи“. „Петрол“ е най-губещата акция от индекса със спад от 10,42%, следвана от „Албена“ с 4,32% и „Адванс Терафонд“.

„Болерон“ е най-силно поскъпващата акция от beamX с ръст от 11,11%, следвана от „Ай Ти Еф Груп“ с 3,01%, „Пейсера България“ с 1,27% и „Глобал Гейминг Солюшънс“ с 1,23%. Поевтиняващи акции от индекса нямаше в сесията.