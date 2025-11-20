Отличните резултати на Nvidia внесоха оптимизъм и на азиатските пазари

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно повишения след публикуването на по-добри от очакваното тримесечни резултати на Nvidia. Отчетът и оптимистичните ѝ прогнози засилиха увереността в глобалната търговия, свързана с изкуствения интелект (AI).

Бенчмаркът Nikkei 225 в Япония ограничи част от ръста си, но все пак затвори с 2,65% нагоре до 49 823,94 пункта, докато по-широкият показател Topix добави 1,66% до ниво от 3299,57 пункта.

Акциите на компаниите, свързани с чипове, поскъпнаха, като тези на технологичния конгломерат SoftBank затвориха с ценови ръст от 1,89%, след като по-рано се изстреляха с 8% нагоре. Книжата на производителя на полупроводниково оборудване Tokyo Electron поскъпнаха с 5,31%, на Lasertec - с 6,17%, а на Renesas Electronics - с 1,7%.

Доходността по 30-годишните японски държавни облигации обърна посоката и остана без промяна, след като достигна рекорден връх от 3,375%. Доходността по 20-годишните облигации се повиши с над 3 базисни пункта до 2,853%, най-високото ниво от 1999 г. насам, а 10-годишната доходност се покачи с 3,6 базисни пункта до 1,799%, достигайки най-високото равнище от 2008 г.

Хонконгският индекс Hang Seng остана без промяна на ниво от 25 835,57 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се понижи с 0,51% до 4564,95 пункта.

Акциите на китайската CATL - най-големият производител на батерии в света, листнати в Хонконг, поевтиняха с 8,75%, след като инвеститорите започнаха да прибират печалби след изтичането на шестмесечния период на забрана за продажба на около 77,5 млн. акции.

Сред 23-те основни инвеститори са Sinopec HK, Държавният инвестиционен фонд на Кувейт и UBS Asset Management, според проспекта на компанията.

Първичното публично предлагане (IPO) на CATL през май е набрало 35,7 млрд. хонконгски долара (4,6 млрд. щатски долара), което го прави най-голямото листване в света тази година.

Южнокорейският показател Kospi се повиши с 1,92% до 4004,85 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 2,37% и затвори на ниво от 891,94 пункта. Оптимизмът обхвана и южнокорейските производители на чипове, като цената на книжата на SK Hynix нарасна с 1,6%, а на Samsung Electronics - с 4,25%.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 продължи възходящото си движение, добавяйки 1,24% до ниво от 8552,7 пункта.

Тайванският индекс Taiex се покачи с 3,18% до 27 426,36 пункта. Акциите на TSMC - производител на чиповете на Nvidia - поскъпнаха с над 4%, докато книжата на Hon Hai Precision Industry (Foxconn), също доставчик на Nvidia, добавиха 3,28% към стойността си.