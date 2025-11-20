SOFIX се повиши над 1080 пункта за първи път от месец

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повиши до над 1080 пункта за първи път от месец насам. Бенчмаркът добави 0,77% до 1083,94 пункта – най-високо ниво от 21 октомври 2025 г.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 0,47% до 194,06 пункта, а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT – с 0,71% до 226,94 пункта.

Индексът на малките и средни предприятия beamX добави 0,26% до 106,31 пункта, а BGTR30 – с 0,45% до 945,34 пункта.

Оборотът на БФБ в сесията достигна малко под 1,7 млн. лева, като малко над 1,2 млн. лева от него се формира от сделки с инструментите, търгувани на основен пазар.

Още почти 480,7 хил. лева дойдоха от сегмента за търговия с чуждестранни акции. Най-много акции – 4500, се изтъргуваха на Beyond Meat. На второ място е Aurora Cannabis с 2600 броя, а на трето – Petroleo Brasileiro с 1180.

Лидер по оборот са акциите на „Велграф Асет Мениджмънт“ със 150 хил. лева, следвани от книжата на „Спиди“ с почти 131 хил. лева и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с над 130,1 хил. лева.

„Адванс Терафонд“ е най-търгуваната акция с 31 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 18, „Спиди“ с 16, „Регала Инвест“ с 15 и „Велграф Асет Мениджмънт“ с 12.

Най-силна подкрепа на SOFIX оказаха акциите на „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ), които поскъпнаха с 3,05%, следвани от „Адванс Терафонд“ с 3%, „Химимпорт“ с 2,94% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 2,2%. Нито една акция от включените в индекса не отчете спад в сесията.

„Трейс Груп Холд“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 4%, следвана от най-поскъпващите акции от SOFIX. Само две акции от индекса реализираха спадове в сесията – „М+С Хидравлик“ и „Спиди“ със, съответно, 2,97% и 0,55%.

От акциите в beamX тези на „Биодит“ затвориха с ръст от 4,17%, на „ИмПулс Растеж“ – с 1,45%, а на „Ейч Ар Кепитъл“ – с 0,56%. Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ поевтиняха с 0,82%.