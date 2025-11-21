Глобалните разпродажби се отразиха и на европейските фондови пазари

Водещите индекси на европейските фондови пазари се заразиха от глобалните разпродажби и затвориха седмицата с разнопосочно движение, пише CNBC. Европейските технологични компании отбелязаха спад на стойността на акциите си до най-ниското ниво за последните два месеца.

Паневропейският Stoxx 600 се понижи с 0,33% до 562,1 пункта. Повечето сектори в индикатора са на червена територия. Технологичните компании бяха сред най-големите губещи като цената на акциите им падна с над 2% и достигна най-ниското ниво от 16 септември насам.

Нидерланският производител на чипове BE Semiconductor загуби 5,6% от стойността на акциите си и затвори седмицата на ниво 122,80 евро за брой.

Негативно повлияха и новините около предложения план за край на войната в Украйна. Според тях САЩ и Русия тайно са преговаряли и са изработили плана с 28 точки, представен на Украйна. Малко по-рано днес (21 ноември) украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че планът не е приемлив в този му вид и допълни, че ще работи активно, за да бъдат променени спорните за Киев позиции.

Германският DAX се понижи с 0,8% до 23 091,87 пункта. Френският САС 40 обаче отбеляза леко повишение, макар и с минималните 0,02% до 7982,65 пункта. Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, също затваря на зелена територия - с 0,13% до 9539,71 пункта.

Петролните пазари запазват спокойствие на фона на неяснотите около плана за края на войната в Украйна. Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 2,5% до 57,50 долара за барел към края на европейската сесия, пише Ройтерс. Европейският "Брент" достига до цена от 62 долара за барел, което е понижение от около 2 на сто.

Щатският долар е напът да запише ръст за седмицата спрямо повечето си конкуренти на пазара. Инвеститорите все още не могат да решат дали Федералният резерв ще понижи лихвите или не при следващото си заседание. На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1505 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3091 долара за брой.

Цената на златото се повиши с 0,6% до 4084 долара за тройунция.