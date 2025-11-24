Петролът поскъпва след най-голямата седмична загуба от началото на октомври*

Цената на петрола се повишава след най-големия седмичен спад от началото на октомври, докато инвеститорите оценяват перспективите за мирно споразумение между Украйна и Русия, което би могло да увеличи потока на „черно злато“ към и без това добре снабдения пазар, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,24% до 62,71 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,21% до 58,18 долара за барел.

След разговорите между САЩ и Украйна в неделя американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че срещата е била продуктивна. Отделно от това Андрий Ермак, високопоставен съветник на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че има „обновен и прецизиран рамков документ за мир“.

Суровият петрол рязко поевтиня тази година, като фючърсите са напът да отбележат четвърта месечна загуба през ноември - най-дългата низходяща серия от 2023 г. насам. Ценовият спад се дължи на увеличеното глобално производство, включително от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), като Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира рекорден излишък за 2026 г. Трейдърите следят дали ще се постигне сделка за Украйна и дали санкциите срещу Русия ще бъдат отменени - развитие, което би могло да доведе до допълнително предлагане.

„Ако стигнем до споразумение - а това е голямо „ако“ - глобалният излишък ще се повиши значително, след като санкциите бъдат премахнати,“ коментира Робърт Рени, ръководител на отдел „Суровини“ в Westpac Banking. Той смята, че Брентът ще остане ограничен под 65 долара за барел и ще поеме надолу през 2026 г.

Все пак остават препятствия пред сделката, включително опасения сред европейските лидери, че първоначално предложената рамка е твърде благоприятна за Москва. Заедно с други съюзници те заявиха в позиция, че планът за Украйна се нуждае от „допълнителна работа“.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.